El peronismo observa el desgaste de Manuel Adorni, pero admite que no logra sacar rédito político

La situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue generando repercusiones dentro del escenario político nacional. En sectores del peronismo creen que las explicaciones brindadas por el funcionario sobre su patrimonio profundizan el desgaste del Gobierno de Javier Milei.

A pesar del escenario y la disputa interna dentro de la Casa de Gobierno, fuentes de la oposición consideran que ese costo político no se traduce en un fortalecimiento de la oposición.

El peronismo observa el desgaste de Manuel Adorni: los objetivos de operación por parte de la oposición

Dirigentes del PJ sostienen que la controversia en torno a Adorni puede incrementar el desencanto entre quienes respaldaron al oficialismo, pero remarcan que el peronismo no se encuentra en condiciones de aprovechar electoralmente esa situación. Según admiten puertas adentro, los problemas de coordinación y las disputas internas limitan cualquier posibilidad de crecimiento político inmediato.

Diversos referentes opositores señalan que las últimas explicaciones del jefe de Gabinete no lograron despejar las dudas sobre el origen de su patrimonio. Incluso consideran que su estrategia de defensa pudo haber agravado el problema desde el punto de vista político y comunicacional.

Dentro del peronismo también reconocen que, por el momento, el foco de atención pública está puesto en las dificultades que atraviesa el oficialismo y no en las discusiones internas de la principal fuerza opositora. Esa situación genera cierto alivio entre los dirigentes justicialistas, que continúan trabajando en su reorganización.

Mientras tanto, distintos sectores opositores analizan impulsar iniciativas en el Congreso para aumentar la presión sobre Adorni. El objetivo es exigir mayores explicaciones sobre las inconsistencias patrimoniales que motivaron investigaciones judiciales y un intenso debate político en las últimas semanas.

Manuel Adorni.

El peronismo observa el desgaste de Manuel Adorni: el punto de vista del oficialismo

La continuidad de Adorni se convirtió en uno de los principales puntos de tensión para la administración libertaria. El respaldo explícito de Milei busca evitar una señal de debilidad política, aunque el caso continúa generando cuestionamientos tanto dentro como fuera del oficialismo.

A pesar de las críticas, el Gobierno mantiene una defensa cerrada del funcionario. Desde la Casa Rosada insisten en que la Justicia terminará aclarando la situación y rechazan las acusaciones impulsadas por la oposición y parte de la prensa.

En el PJ, la lectura predominante es que el conflicto representa un problema para el Gobierno, pero no una oportunidad automática para la oposición. Por eso, mientras observan el desgaste del oficialismo, consideran que el desafío central sigue siendo reconstruir una propuesta política capaz de volver a conectar con el electorado.

Con información de Infobae