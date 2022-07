En el año de su centenario Escuela N° 49 de Los Menucos recibe un “regalo” muy esperado

Con un presupuesto de $72.499,725,99, el gobierno de Río Negro llamó a licitación la construcción del Salón de Usos Múltiples para la Escuela Primaria N° 49 “Rafael Lanfré” de Los Menucos, una obra muy esperada por la comunidad educativa y las autoridades municipales.

El proyecto fue presentado hace varios años ante el crecimiento de la matricula y la necesidad de poder contar un espacio adecuado para las actividades deportivas y recreativas de la institución.

“Es una obra que veníamos gestionando desde hace muchos años. Es la única escuela que no tiene SUM y tienen que trasladar a los chicos hasta el gimnasio municipal para que puedan realizar las actividades deportivas y recreativas. Por suerte, salió licitación” señaló la intendente Mabel Yahuar.

La Escuela 49 fue fundada el 1 de mayo de 1922 y el pasado 6 de mayo celebró su centenario con la participación de ex docentes y ex alumnos que se sumaron a la planta actual de trabajadores y de alumnos. El 8 de diciembre de 2021, en el marco del 115 aniversario de la localidad, el vice gobernador Alejandro Palmieri y la ex Ministra de Educación Mercedes Jara Tracchia, entregaron a la jefa comunal y el director de la escuela, Dante Berger, el proyecto de la obra.

El 1 de mayo de 2022, la escuela cumplió 100 años. Foto: gentileza.

En el marco del expediente N° 88.288/22, el 17 de agosto en Los Menucos, se realizará la apertura de sobres.

La obra incluye la construcción de 490,80 metros cuadrados cubiertos y el proyecto completo consta de un SUM, tipo gimnasio deportivo, con grupo sanitario para ambos sexos, y otro adaptado para personas con movilidad reducida; sala de máquinas y depósito.

Además, se construirá un pequeño hall que funcionará como fuelle de conexión con la Escuela existente y como acceso directo desde la calle Santiago Del Estero. Esto último permitirá independizar el sector de escuela y el sector del SUM para que su uso se pueda hacer de forma independiente y en distintos horarios; incluso para actividades recreativas y sociales de la comunidad.

La Escuela 49 es una de las más antiguas de la Región Sur.

Yahuar resaltó la importancia de poder contar con la obra, no solo desde por el significado que tiene para la institución educativa, sino también por el impacto económico que generará en la localidad.

“Estamos viviendo un momento económico del país muy complejo y poder contar con este tipo de obras no brinda un alivio porque genera mano de obra y inyecta importantes recursos a la economía local” sostuvo y agregó que “a pesar de la situación, venimos teniendo un gran acompañamiento del gobierno provincial, las obras no se han paralizado y los distintos programas no han sufrido mermas en sus partidas”.

Detalló que actualmente, con financiamiento provincial, se construye en Los Menucos la ampliación del hospital “Dr. Néstor Perrone”, los talleres del Centro de Educación Técnica 34 y viviendas de IPPV, entre las más importantes.