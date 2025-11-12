En fotos | Así avanza la obra de asfalto para conectar a Villa Traful con el Camino de los Siete Lagos

Luego de la veda climática, se reactivaron los trabajos para pavimentar la Ruta 65 en Neuquén. Se trata de un tramo que impulsará el turismo en la provincia, ya que se trata del tramo que conecta a Villa Traful con la Ruta de los Siete Lagos.

Foto: Gentileza.

Las tareas se retomaron en septiembre y el primer tramo a asfaltar implica la conexión del puente sobre el río Minero hasta el empalme con la Ruta 40.

Foto: Gentileza.

En total, la obra abarca 34 kilómetros y ya registra un avance del 45%. El proyecto es financiado a través de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Esta obra es una de las más esperadas tanto por los vecinos como por los turistas, quienes no solo se sorprenden por los bellos paisajes del sur de la provincia, sino de lo complejo que es acceder a través del camino de ripio.

Incluso, cada verano suelen viralizarse los «trends» de las personas que visitan Villa Traful y quedan sorprendidos del mal estado de la ruta.

La Legislatura aprobó nuevos créditos internacionales y el bypass de Añelo

La Legislatura de Neuquén aprobó en general esta tarde las solicitudes de endeudamiento enviadas por el gobierno de Rolando Figueroa para acceder a dos créditos de 150 millones de dólares cada uno con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También fue avalado el proyecto del fideicomiso para que un grupo de empresas petroleras financien la construcción de un bypass vial en Añelo, la zona caliente de Vaca Muerta.

El proyecto para autorizar el crédito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) fue sancionado con 26 votos a favor y cinco en contra. El jefe del bloque oficialista, Ernesto Novoa (Comunidad), y el diputado del PRO, Marcelo Bermúdez, defendieron el pedido del Ejecutivo entendiendo que permitirá hacer obras de infraestructura necesarias para la provincia.

Bermúdez, al tomar la palabra, dijo que el financiamiento en este caso será utilizado para mejorar la infraestructura vial de la provincia, concretamente, para asfaltar tres rutas: la 65 que va a Villa Traful, la 63 que llega a Villa Meliquina y la 54 que une a Manzano Amargo con Varcarco.

Los desembolsos, además, se destinarán a obras de saneamiento y agua, así como también a la realización de proyectos ejecutivos descritos como importantes para Neuquén, como la pavimentación de la ruta que conecta el paso Pichachén desde la localidad de Los Guañacos.

Según explicaron los diputados, el crédito tiene una tasa inferior al 6%, cuenta con un plazo de gracia para empezar a pagarse de hasta siete años y ofrece al menos 30 años para terminar de abonarse.

Las tres iniciativas serán votadas en particular mañana para que finalmente se conviertan en ley.