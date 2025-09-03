En fotos, así se ve el nuevo acceso a la península de Hiroki en el Paseo de la Costa en Neuquén

El municipio de Neuquén inauguró un nuevo acceso pavimentado a la península de Hiroki en el Paseo de la Costa. Se trata de un sector que marca el ingreso a los senderos que permiten disfrutar de la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. Mirá en fotos cómo quedó el espacio.

Según se describió el municipio, la pavimentación del acceso a la península Hiroki y movimiento de suelos para el estacionamiento de unos 100 vehículos significó una inversión de 3.000 millones de pesos. Previo a esta obra, los vehículos quedaban estacionados en cercanía al ingreso de los senderos.

Foto: Cecilia Maletti.

El nuevo acceso a Hiroki en el Paseo de la Costa de Neuquén: más de 200 visitantes semanales

Los paseos agrestes de Neuquén están armados sobre zonas anegables del río. Pero el caso de la península Hiroki es un tanto particular, por lo que, el acceso y el edificio de ingreso fueron construidos sobre pilotes que evitan su inundación en los periodos en los que el río trae más caudal.

Foto: gentileza (municipio de Neuquén)

La península tiene más de 2.000 visitas semanales y desde el gabinete municipal de Turismo, Diego Cayol, agregó que solo un 30% de los visitantes son locales «por lo general familiares de las personas que vienen de otras ciudades a visitar» el lugar.

Foto: gentileza (municipio de Neuquén)

Mariano Gaido explicó que mientras la ocupación hotelera era de un 27% en el inicio de gestión, actualmente los fines de semana largos, la cifra supera el 70%.

Foto: gentileza (municipio de Neuquén)

“Es una economía que llegó para quedarse. La península de Hiroki recibe visitas de la región y de otros países, atraídos por nuestros hermosos ríos: caudalosos, transparentes y sanos”, describió.