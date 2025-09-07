En fotos, así vibró el Ruca Che de la mano de Divididos en Neuquén: reviví los mejores momentos

El estadio Ruca Che de la mano de Divididos este sábado, la Aplanadora agotó las localidades y brindó un show cargado de emociones. Te invitamos a revivir en fotos lo que fue el show en Neuquén.

Divididos, volvió al norte de la Patagonia este fin de semana.

Foto: Matías Subat.

La Aplanadora se presentó nuevamente en Neuquén en el estadio Ruca Che, en el marco de su gira 2025. «¿Che Cóndor llevás abrigo? Porque parece que va estar fresco» afirma Mollo en el video compartido por la banda, en el que agradecieron por «agotar el Ruca Che«.

A través de un video en redes sociales, la banda anunció que las localidades se agotaron e invitó a colaborar con la Fundación Sí, que estará recolectando ropa de abrigo en la entrada.

Divididos estrenó en YouTube su show de octubre 2024, en el mítico Estadio de Argentinos Juniors

Divididos vuelve a la región tras el reciente estreno en YouTube de su show en Argentinos Juniors. Un show de dos horas y media en el que desfilaron grandes invitados interpretando clásicos de la banda y otros artistas nacionales.

Un 26 de octubre de 2024, La aplanadora pisó el Estadio de Argentinos Juniors y su show quedó inmortalizado en una producción que contó con inmensas pantallas desplegadas en el escenario, en donde se repitió una y otra vez un visualizer alusivo al tránsito sobre las vías del tren de la estación Hurlingham.

Durante dos horas y media Divididos se encargó de conducir a las 24 mil personas presentes por diferentes climas, dejando en claro porqué es una de las bandas más importantes del rock argentino. Con guiños a la historia de la banda e invitados de lujo como León Gieco, Adriana Varela y Claudio Marciello, el show de La Aplanadora en Argentinos Juniors es imperdible y ya está disponible en su canal oficial de YouTube.