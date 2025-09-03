Divididos vuelve a Neuquén este fin de semana con entradas agotadas. En las redes sociales de La Aplanadora compartieron un video agradeciendo por las localidades agotadas y además, invitaron a colaborar con la Fundación Sí, que estará recolectando ropa de abrigo en la entrada.

Divididos llega a Neuquén este fin de semana con entradas agotadas

Divididos, vuelve al norte de la Patagonia este fin de semana. La Aplanadora se presenta nuevamente en Neuquén en el estadio Ruca Che, en el marco de su gira 2025. A través de un video en redes sociales, la banda anunció que las localidades están agotadas e invitó a colaborar con la Fundación Sí, que estará recolectando ropa de abrigo en la entrada.

«¿Che Cóndor llevás abrigo? Porque parece que va estar fresco» afirma Mollo en el video compartido por la banda, en el que agradecieron por «agotar el Ruca Che«. Además, recordaron que la Fundación Sí estará presente en la entrada recolectando alimentos no perecederos y ropa en buen estado.

El power trío del rock argentino se presentó por última vez en Neuquén en abril del año pasado donde dio un increíble show de dos horas y movió a miles de personas. Con ese recuerdo, y con localidades agotadas, los fanáticos esperan que llegue este sábado 6 de septiembre para volver hacer vibrar el emblemático Estadio Ruca Che de la ciudad.

Divididos estrenó en YouTube su show de octubre 2024, en el mítico Estadio de Argentinos Juniors

Divididos vuelve a la región tras el reciente estreno en YouTube de su show en Argentinos Juniors. Un show de dos horas y media en el que desfilaron grandes invitados interpretando clásicos de la banda y otros artistas nacionales.

Un 26 de octubre de 2024, La aplanadora pisó el Estadio de Argentinos Juniors y su show quedó inmortalizado en una producción que contó con inmensas pantallas desplegadas en el escenario, en donde se repitió una y otra vez un visualizer alusivo al tránsito sobre las vías del tren de la estación Hurlingham.

Durante dos horas y media Divididos se encargó de conducir a las 24 mil personas presentes por diferentes climas, dejando en claro porqué es una de las bandas más importantes del rock argentino. Con guiños a la historia de la banda e invitados de lujo como León Gieco, Adriana Varela y Claudio Marciello, el show de La Aplanadora en Argentinos Juniors es imperdible y ya está disponible en su canal oficial de YouTube.