En fotos | Explosión, costernación y una persona herida en un edificio de Neuquén: «Nadie entendía nada»

Una violenta explosión ocurrió en un edificio en el centro-oeste de Neuquén este miércoles. La onda expansiva generó destrozos en varias propiedades y dejó como saldo una persona herida que fue hospitalizada.

Foto: Oscar Livera.

El incidente ocurrió después del mediodía en un departamento de un edificio ubicado sobre calle Santamaría, entre Roca y Belgrano.

El comisario inspector Enrique Fraile dijo a Diario RÍO NEGRO que se trata de en edificio de cinco pisos, con 20 departamentos en total. Dijo que el epicentro de la explosión fue en el segundo piso, pero que el estruendo provocó «afectaciones en los pisos superiores e inferiores».

Foto: Oscar Livera.

Asimismo, la onda expansiva causó algunos daños de menor consideración en departamentos aledaños, como rotura de vidrios.

Los primeros trascendidos indicaron que estaría relacionado con una fuga de gas, pero aún personal de bomberos, de Municipalidad y de judiciales trabajan en el lugar para determinar el origen del siniestro.

Al lugar concurrió personal del cuartel central de bomberos, del área judicial «para conocer las circunstancias que rodearon el hecho», y del área técnica «para ver las causales». También intervino personal policial, de defensa civil y del SIEN.

Fuentes del SIEN indicaron a este medio que una persona fue trasladada al hospital Castro Rendon con traumatismos leves.

Foto: Oscar Livera.

Consternación por la fuerte explosión en un edificio de Neuquén

«Fue como una bomba», contó un vecino del lugar. Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la ciudad de Neuquén dijo a este medio que se realizó un perímetro de seguridad.

Otro de los testigos, que estaba a dos cuadras del lugar, indicó a este medio que estaban durante una clase y cuando ocurrió salieron todos los estudiantesa mirar por la ventana.

«Nadie entendía nada. Se veía como una polvareda desde el edificio este que fue la explosión. Después cuando nos dimos cuenta se veía la pared que se había volado», acotó.