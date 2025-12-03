Impactante: fuerte explosión con una mujer herida en un edificio del centro de Neuquén, investigan la causa

Una explosión alertó a la zona centro oeste de Neuquén. Se escuchó un fuerte ruido. Bomberos trabajan en el sitio. Una persona resultó herida y fue trasladada al hospital Castro Rendón. «Tembló todo», dijo un vecino.

Qué se sabe de la explosión en un departamento de un edificio de Neuquén

Ocurrió la explosión en un departamento de un edificio ubicado sobre calle Santamaría, entre Roca y Belgrano. Tuvo lugar en un segundo piso. Un vecino reportó que tuvo roturas de vidrios. También hubo daños en la pared en una de las viviendas. Los primeros trascendidos indican que estaría relacionado con una fuga de gas. También hubo personas que dijeron que una persona habría saltado. Ambos hechos aun no fueron confirmados oficialmente y están en investigación.

El comisario inspector Enrique Fraile dijo a Diario RÍO NEGRO que al lugar concurrió personal del cuartel central, área judicial «para conocer las circunstancias que rodearon el hecho», y el área técnica «para ver las causales».

Señaló que se trata de en edificio de cinco pisos, con 20 departamentos en total. Dijo que el epicentro de la explosión fue en el segundo piso, pero que el estruendo provocó «afectaciones en los pisos superiores e inferiores».

Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la ciudad de Neuquén dijo a este medio que se realizó un perímetro de seguridad.

Explosión en un edificio de Neuquén. Foto: Oscar Livera.

Una herida trasladada luego de la explosión en Neuquén

Por el momento se desconoce la magnitud de la explosión. «Fue como una bomba», contó un vecino del lugar. Trabajan personal de bomberos, policial, de defensa civil y del SIEN.

Fuentes del SIEN indicaron a este medio que una persona fue trasladada al hospital Castro Rendon con traumatismos leves. Hay tres ambulancias en el sitio. Desde la institución de salud dijeron que está siendo atendida en el Servicio de Emergencias.

Foto: Gentileza.

Se conoció que producto de la explosión se retiraron de forma preventiva las personas que estaban en el Consejo Provincial de Educación (CPE), que está ubicado muy cerca del lugar.