En fotos | Música y mucho asado en Vaca Muerta: lo mejor del Encuentro de Mujeres Asadoras en Rincón de los Sauces

Rincón de los Sauces vivió una fiesta este fin de semana largo con el tercer Encuentro de Mujeres Asadoras de Chivo. En pleno Vaca Muerta, se vivieron dos jornadas a pura música, gastronomía y sorteos.

Foto: Gentileza Municipalidad de Rincón de los Sauces.

El evento inició este sábado 21 de marzo con la llegada de asadoras provenientes de distintos puntos de Neuquén, provincias vecinas y de diferentes regiones del país.

Las participantes compitieron en un ambiente marcado por la camaradería, la alegría y la pasión por el asado.

El festival arrancó con una masterclass por parte del cocinero Valentín Galdo Ritvo. Además, también se dio la apertura para el inicio de actividades en el paseo de artesanos, emprendedores y patio gastronómico.

Foto: Gentileza Municipalidad de Rincón de los Sauces.

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Cuando inició la noche, empezaron los shows en el escenario principal, con la participación de bandas y academias de baile locales.

Foto: Gentileza Municipalidad de Rincón de los Sauces.

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Asimismo, hubo increíbles sorteos: en la primera jornada, Alejandra Sosa se llevó una moto 150cc y Damián Uribe se ganó una Toyota Yaris.

Foto: Gentileza Municipalidad de Rincón de los Sauces.

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Finalmente, la primera fecha del encuentro tuvo un broche de oro a pura cumbia con el recital de Ángela Leiva.

Foto: Gentileza Municipalidad de Rincón de los Sauces.

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Un domingo a puro humo y el cierre estelar de Christian Herrera

El evento continuó este domingo con la competencia de las mujeres asadoras, quienes recibirán la calificación de las autoridades este 22 de marzo en horas de la noche.

Cerca de la madrugada, el gran evento culminará con la entrega de premio, el sorteo de una camioneta Hilux y el cierre estelar a puro folklore con Christian Herrera.

Foto: Gentileza Municipalidad de Rincón de los Sauces.