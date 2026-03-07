La Fiesta del Asado de Zapala consagró a los ganadores de la competencia internacional

Zapala ya es sinónimo de asado, festejo y encuentro, con una masiva respuesta del público, que permite asegurar que el Campeonato Nacional e Internacional de Asadores a la Estaca llegó para quedarse.

El evento se ha ido consolidando año tras año, y hasta el momento, esta 5º edición no hizo más que confirmar ese crecimiento, que se ve reflejado no solo en la cantidad de gente que recorre el predio durante cada jornada, sino también en el número y la calidad de los participantes.

Después de una primera noche donde las estrellas principales fueron los 20 equipos de chicos y chicas, de 6 a 12 años, que participaron del Asadores Kids, este sábado fue el turno de la competencia internacional, de la que participaron 15 equipos de Argentina, Chile y Uruguay.

Los consagrados de la segunda noche de la fiesta

Por sumatoria de puntos, se consagró campeón el equipo chileno “Guardianes de la Parrilla”, integrado por Juan Pablo Gaete, Jorge Silva y Nicolás Ortiz.

El equipo chileno “Guardianes de la Parrilla”, en el escenario, celebrando el premio mayor. Felices.

En este caso, los participantes tuvieron que cocinar cuatro platos. Los ganadores obtuvieron el primer puesto en dos categorías: chivo a la vara y postre a la parrilla.

En la categoría pescado se impuso el equipo “Brasas” de Bio Bio, y en pollo al gancho, el triunfo fue para “Payaso Parrillero”, ambos de Chile.

Los campeones, que se llevaron un premio de 2 mil dólares, fueron elegidos por un jurado que estuvo conformado por las y los cocineros Jorge Alvarado Ruiz, José Ortuño, Vianney Cortés Viguri, Alicia Robledo, Francisco Bianchi, Germán Caballero, Guillermo Busquiazo, Carmen Montenegro, Oscar Cerda y Ramón “Moncho” Vásquez.

“Estamos felices por todo lo que va mostrando esta nueva edición del evento. El viernes quedó demostrado que fue un gran acierto incluir una nueva categoría como el Asadores Kids, que tuvo una gran respuesta del público, que dio su respaldo a los chicos y chicas, que se animaron a cocinar un asado, acompañados por una persona adulta. Fue algo que se disfrutó en familia y eso para nosotros es muy bueno, porque es justamente uno de los objetivos del encuentro”, dijo el intendente, Carlos Koopmann.

El jefe comunal destacó que “a partir de la organización de eventos populares que unen la gastronomía y la cultura, Zapala ganó su lugar en la agenda provincial de actividades anuales, no solo con este Campeonato Nacional e Internacional de Asadores a la Estaca, sino también con la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades, el Festival Patagónico de la Empanada, y el Corso de la Ciudad, que es el más grande de la Patagonia”.

Así sigue este domingo la fiesta

Este domingo la actividad comenzará bien temprano en el predio del Paseo La Estación, donde, a partir de las 7:30, los participantes ya estarán iniciando sus fogones.

En la principal competencia del evento, serán 55 los equipos de asadores que tendrán que demostrar sus habilidades, para impresionar a los jurados que serán los responsables de elegir a los ganadores.

Del total de 55 equipos, 49 representan a distintas localidades de la provincia de Neuquén, 3 a Mendoza, 2 a Río Negro y 1 a La Pampa.

Este domingo, a partir de las 7 comienzan los preparativos de fuegos, adobos y acompañamiento a quienes participarán en la competencia nacional.

En tanto que el jurado que evaluará a los competidores para finalmente dar su dictamen está integrado por los reconocidos cocineros y cocineras: Madame Papin, Alicia Robledo, Germán Caballero, Mario Peretti, José Ortuño, Miranda Watson, Guillermo Busquiazo y Ramón “Moncho” Vásquez.

Los ganadores se llevarán un premio de 3 millones de pesos, en tanto que para el segundo puesto serán 2 millones de pesos, y para el tercero, 1.500.000 pesos.

El trabajo de los asadores en el campo, estará acompañado desde el escenario por los payadores Luis y Thomás Hernández.

A partir de las 12:30 a disfrutar de los asados

Los costillares que son asados por los competidores, se podrán disfrutar a partir de las 12:30 en los puestos de venta que fueron otorgados a instituciones intermedias de la ciudad, que llevan adelante una importante tarea social, como el Club Don Bosco, el Club Unión, los Talleres Don Bosco, y la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús.

El costo de la porción de ½ kilo será de 30 mil pesos, incluyendo pan y ensalada, mientras que la porción de 1 kilo costará 45 mil pesos, también con su correspondiente guarnición.

En el predio también se podrá disfrutar de manera permanente del patio de comidas, y además recorrer la feria Zapala Emprende, que reúne a 200 emprendedores.

La actividad de la última jornada incluye, a partir de las 19, la clase magistral denominada “Cocina Chile y Argentina”, a cargo de los chefs, Karen Gutiérrez, Nicolás Ortiz y Martín Mosquera.

A las 20 será el turno de la máster class de Madame Papin y Guillermo Busquiazo, estando previsto que a las 21 se realice la premiación de los ganadores del certamen nacional.

Luego será el turno de la música y el baile, con la presentación, a partir de las 22, de Los Dueños del Amor, quedando el cierre del evento a cargo de Los Forasteros, que subirán al escenario principal a las 23.

Una multitud durante la segunda noche de la Fiesta del Asado, en Zapala.