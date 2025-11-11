En la belleza de las chacras, para todo Cinco Saltos: un vivero para restaurar el vínculo con la tierra

Universidad y Municipio buscan alentar un hábito que tiene en Cinco Saltos casi la misma edad del pueblo: el de cultivar, perfeccionando la técnica, para sostener allí uno de los pilares de su desarrollo. Por eso se encuentra en ese ejido la sede de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Comahue: porque allí fue donde el ingeniero agrónomo español Juan Barcia Trelles comenzó una labor que terminó beneficiando a todo el Alto Valle, de la mano de sus avances y prácticas en esa misma Chacra Experimental que hoy sirve para la formación de cientos de estudiantes, a la vera de la Ruta 151.

En 1918 comenzó a funcionar ese predio donde hoy otro ingeniero, en este caso bonaerense, patagónico por opción, coordina la tarea de alumnos y otros participantes enviados por la comuna, para darle vida al Vivero Municipal.

Foto: Cecilia Maletti.

Foto: Cecilia Maletti.

Su creación es fruto de un convenio interinstitucional que se firmó en febrero de este 2025, amparado por la Ordenanza 1616/2025, marco legal que le da autonomía más allá del paso de las gestiones. De esa firma participaron el subsecretario de Planificación Daniel Montero, la presidenta del Concejo Deliberante María Paz García Cerrutti, el decano Ing. Agr. (Mg.) Esteban Jockers, el secretario de Administración de la FACA Ing. Agr. Daniel Gómez y el Ing. Agr. de AER INTA Alto Valle Oeste, José Luis Zubizarreta.

Waldemar Stickar es ese profesional a cargo del proyecto, que dialogó con Diario RÍO NEGRO para explicar detalles de la propuesta y transmitir la esperanza que les genera a futuro, frente al notable avance de loteos y el abandono de la tierra productiva que se registra en el ámbito rural cincosaltense. La producción de plantas con destino al arbolado urbano local es el primer destino de esta actividad que tuvo varios intentos previos, pero que recién esta vez se pudo concretar, para la alegría de quienes siguen apostando por la esencia de la región.

Bajo la protección del sol que aporta la estructura armada, para resguardar a cientos de ejemplares de especies nativas, el experto mostró los resultados ya alcanzados en pocos meses, gracias al cuidado regular y el sistema de mangueras que permite controlar la temperatura de cada bandeja de plantas a 20°C, para garantizar el enraizamiento. “En invierno se bajan las cortinas para no perder calor”, contó.

En el sector dispuesto para esta tarea trabajan y aprenden decenas de alumnos de distintas materias, cumpliendo con su vocación pero también respondiendo al compromiso de que cada ser vivo que allí crece “debe llegar a buen término”, según recalcó Stickar, incluso en época de receso.

Stickar, docente e ingeniero responsable del aporte académico en el vivero. Foto: Cecilia Maletti.

Esa toma de conciencia apunta a dimensionar que el proceso vital no se detiene según las fechas y los calendarios, pero a cambio ofrece la recompensa de la satisfacción de ver los avances y la belleza, que no necesita tanto tiempo para descubrir los frutos del seguimiento y la dedicación.

“Es maravilloso ver cómo las primeras semillas ya se transforman en pequeños bulbos, cómo los rosales comienzan a llenarse de tallos y hojas y cómo florecen las especies que pronto llenarán de color nuestras plazas y espacios públicos. Cada paso se realiza apostando a una ciudad más verde, bella y sostenible”, insistieron desde la Municipalidad.