En la lucha desesperada por controlar el incendio en Junín de los Andes, brigadistas rescataron al ciervo «Bambi»

Al fuego descontrolado en la estancia de Junín de los Andes, Chacayal que ya consumió 400 hectáreas, los brigadistas no le dan batalla. En medio de ese compromiso por la preservación de las áreas naturales y de la vida, integrantes del Sistema Provincial de Manejo del Fuego de Neuquén rescataron a un pequeño ciervo colorado, más conocido como «Bambi».

El siniestro, que permanece fuera de control este domingo, se desató en una zona de pastizales y matorrales, avanzando rápidamente debido a las altas temperaturas y condiciones climáticas adversas. Según informes del SPMF, el fuego afectó en pocas horas una extensa superficie, sin poner en riesgo viviendas cercanas; solo un puesto abandonado se vio afectado, pero amenazando directamente la flora y fauna nativa de la región cordillerana.

Según información aportada por infolosandes, en medio del caos los brigadistas se encontraron con un joven ciervo colorado huyendo desesperado y desorientado. El equipo lo contuvo y le brindó asistencia inmediata, logrando salvarlo de una muerte inminente.

“No solo se trabaja en apagar grandes distancias de fuego, sino también para salvar vidas de todo lo que esté al alcance del brigadista”, destacaron fuentes del operativo al medio local.

El ciervo colorado (Cervus elaphus), especie introducida en la Patagonia argentina a principios del siglo XX. Es emblemático de la región y forma parte del ecosistema local.

Por otra parte, el incendio continúa activo y es combatido por más de 50 brigadistas del SPMF, personal de Parques Nacionales, bomberos voluntarios de Junín de los Andes, el Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), y dotaciones aéreas. Las labores incluyen el uso de medios aéreos para contener el avance del fuego