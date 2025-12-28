Riesgo de incendios en Río Negro: qué dice el parte del SPLIF en Bariloche y El Bolsón para este lunes

El Gobierno de Río Negro difundió este domingo el último parte diario de riesgos de incendios en la provincia por parte del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF). Qué panorama se espera en la cordillera para este lunes.

En cuanto al incendio de Monte Bagual, indicaron que se mantiene contenido. Brigadistas del SPLIF continúan trabajando sobre puntos calientes dentro del área quemada, con el objetivo de evitar rebrotes y consolidar el control del perímetro afectado.

Índice de peligrosidad de incendios en Bariloche

Es «alto» .

. Clima: para mañana se espera cielo despejado, con una temperatura máxima de 24 °C y viento de 25 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 32 km/h.

Índice de peligrosidad de incendios en El Bolsón

Es «alto» .

. Clima: el pronóstico indica cielo mayormente despejado, con una temperatura máxima de 23 °C y viento de 11 km/h, con ráfagas de hasta 25 km/h.

En esta ciudad, durante la tarde y noche de este sábado se registraron dos intervenciones: una por un incendio accidental en la zona de Cerro Saturnino, provocado por trabajos con soplete; y otra en Cuesta del Ternero, originada por la caída de un cable del tendido eléctrico. Ambos focos fueron rápidamente atendidos y extinguidos.

Emergencia ígnea: qué no se puede hacer

Durante la vigencia de la Emergencia Ígnea en Río Negro está prohibido encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, así como en espacios públicos o áreas naturales sin habilitación.

También está prohibida la quema de residuos de cualquier tipo y el uso recreativo del fuego. Solo se permite cocinar en lugares expresamente habilitados y únicamente cuando el índice de peligrosidad lo autoriza.

Cuando el riesgo es extremo, no se permite hacer fuego bajo ninguna circunstancia, incluso en campings, fogones y viviendas particulares.

El incumplimiento de estas medidas puede derivar en multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil, además de acciones penales y patrimoniales contra los responsables.

Ante cualquier columna de humo o indicio de incendio, se solicita comunicarse de inmediato al 103.