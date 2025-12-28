Incendio forestal fuera de control en Junín de los Andes: en un par de horas afectó más de 400 hectáreas

Un grave incendio forestal afecta este domingo a una estancia en Junín de los Andes. El fuego está fuera de control y ya afectó más de 400 hectáreas.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través del Sistema Provincial del Manejo del Fuego, el hecho se registró en la Estancia Chacayal, entre La Rinconada y la localidad de la cordillera neuquina.

Desde horas de la tarde el foco ígneo se encuentra «fuera de control» y ya quemó más de 400 hectáreas de pastizal y matorral.

Ante la consulta de este medio si había viviendas en peligro, fuentes del operativo aclararon que cerca del siniestro sólo se encuentra un puesto abandonado momentáneamente.

En el lugar intervienen 50 brigadistas del SPMF, parques nacionales y bomberos de Junín de los Andes.

Foto: Gentileza.

Replantan el bosque quemado por el incendio en el Parque Lanín

A más de 15 años del incendio que arrasó con 2.976 hectáreas en el área del volcán Tromen, dentro del Parque Nacional Lanín, el bosque de la zona del arroyo Correntoso inicia una nueva etapa de recuperación. Tras un prolongado proceso de monitoreo y estudios técnicos, este otoño y la próxima primavera comenzará la replantación en sectores puntuales del área afectada por el fuego de 2009, que impactó sobre bosques de araucaria, ciprés, ñire y lenga.