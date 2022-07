En la capital rionegrina no hay problemas de abastecimiento pero los precios no detienen los aumentos. Foto: Marcelo Ochoa.

La inflación no da tregua. El último relevamiento de la Dirección de Estadística y Censos de la provincia de Río Negro indicó que la suba de precios fue del 4,85% para junio, llevando el registro del primer semestre del año al 36,93 y trepa al 61,69 si se tiene en cuenta el alza interanual, entre julio de 2021 y junio de este año.

Los números fríos impresionan, pero mucho más si se comparan las subas de algunos alimentos de la canasta básica que estuvieron muy por encima de los registros individuales, tanto en el último año como en el primer semestre de 2022.

Así, -en los últimos 180 días -contra una inflación de casi el 37% el azúcar fue el producto estrella porque subió el 66,39, muy cerca del doble; y algo parecido ocurrió con la harina de trigo que se incrementó el 65,01, un 76% más que el índice; y el café (en la presentación de 250 gramos) que aumentó el 61,30, casi un 66% más.

Si la comparación se extiende a los últimos doce meses, el azúcar subió el doble que la inflación (102,75 contra 61,69), el café estuvo cerca (95,42) y el pollo quedó a un paso (80,57).

El año pasado cerró con una inflación del 3,01 en diciembre y la siguiente noticia fue el índice del 3,08 para enero de 2022.

Parecía una buena señal para los responsables de la política económica del país, sin embargo febrero empezó a mostrar signos de una suba que más adelante fue difícil de frenar.

Ese mes el índice se disparó al 5,01, con la docena de huevos triplicando ese guarismo; en marzo fue del 6,36, con la harina y los huevos cuadriplicando la suba; llegó al 6,24 en abril, cuando la harina mostró un alza cinco veces superior y fue del 6,52 en mayo, donde el aceite y el café se llevaron los honores de aumentar tres y casi cuatro veces más.

Tanto en el último año (61,69%) como en el semestre (36,93) el aceite (42,40 y 25,50) y la yerba (25,90 y 16,55) fueron los únicos que muestran una situación opuesta.

La baja al 4,85 en el último mes parece un espejismo ya que el cambio de Silvina Batakis por Martín Guzmán al frente del equipo económico nacional generó algunas turbulencias y los indicadores para el presente mes no son alentadores.

Los productos de la canasta básica, en general, han tenido subas constantes en los últimos meses, al igual que los analgésicos y antifebriles que aumentaron un 66,27%; pero también hay que marcar que otros se dispararon en momentos determinados.

El último mes, por ejemplo, hubo un alza de casi el 20% en el metro cúbico de gas natural, casi un 33 en la vajilla y del 48,79% en el calzado para damas.

En Viedma los empleados de las grandes cadenas de supermercados confirman que las remarcaciones son constantes y algo similar ocurre en los comercios de cercanía.

En los primeros no hubo signos de desabastecimiento en los últimos días, porque tienen stocks importantes, aunque cada vez es más común la falta de algunas marcas líderes que son reemplazadas por segundas líneas.

En los comercios de barrio, con compras más acotadas y por lo general a mayorista, las reposiciones fueron más complejas durante algunos días porque no tuvieron precios de referencia ni entrega de mercadería, algo que comenzó a normalizarse la pasada semana.

El relevamiento oficial sólo se realiza en Viedma y se toma como referencia para toda la provincia, pero también hay otro trabajo de campo que llevan adelante diferentes gremios y organizaciones social y los datos son analizados por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortíz. El resultado:inflación interanual del 68,89% y en junio del 4,96.

Programas propios y los nacionales son controlados por la Provincia

La Dirección de Defensa del Consumidor de Río Negro realizó hasta el pasado jueves 341 actas y relevamientos durante la fiscalizasción de diferentes programas.

Esa tarea se cumplió en Viedma, El Cóndor, Roca, Cipolletti, Bariloche, Cinco Saltos, Regina, El Bolsón,Sierra Grande y Beltrán. Tambien, junto a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, en SanAntonio, Fernández Oro, Allen, Choele Choel y Río Colorado.

Los datos oficiales indican que fueron 341 actas y relevamientos: 113 correspondientes al programa Precios Cuidados, 6 por desabastecimiento, 114 por Cortes Cuidados de Carnes, 31 del programa De Vuelta al Cole, 36 por la ley de Golosinas en góndolas, 37 de Precios Cuidados a mayoristas y 4 controles a supermercados y autoservicios.

En el programa Precios Cuidados se verificaron 15.695 productos: 55 estaban por encima del precio acordado, 1.815 no eran comercializados, 1.577 no tenían la señalización correspondiente y 98 no exhibían el precio.

En Precios Cuidados entre los mayoristas, vigente desde abril pasado, los controles determinaron que todos tenían el programa y en los comercios de proximidad no tenían información sobre el acuerdo y se realizaron actas informativas.

Interanual 1° Semestre

Inflación 61,69% 36,93%

Azúcar x Kg. 102,75% 66,39%

Harina x Kg. 71,45% 65,01%

Café x 1/4 Kg. 95,42% 61,30%

Huevos x doc. 65,01% 59,26%

Pollo x Kg. 80,57% 52,57%

Queso fres. x Kg. 74,35% 51,83%

Fideos x 1/2 Kg. 62,30% 48,65%

Leche x 1 L. 51,39% 47,06 %

Asado x Kg. 62,35% 40,25%

Aceite x 1 1/2 L. 42,44% 25,50%

Yerba x Kg. 25,90% 16,55%

Fuente: Dirección de Estadística y Censos de Río Negro.