En un mes, Bariloche tendrá servicio de crematorio municipal

En tan solo un mes, el Cementerio de Bariloche ubicado en el barrio Arrayanes, al sur de Bariloche, pondrá en marcha el crematorio municipal. El horno ya fue comprado a una empresa de Buenos Aires y llegaría a la ciudad en dos semanas cuando finalice la obra civil para reacondicionar el galpón donde será colocado.

«Es una necesidad de la comunidad porque el cementerio está desbordado. No hay más lugar. Por eso, tiempo atrás empezamos a informarnos sobre el tema. Un servicio de crematorio arranca de 1,2 millón pesos y no todo el mundo dispone de esa cantidad de dinero», señaló Marcela Castillo, directora general del Cementerio Municipal. Tras la muerte de un policía federal días atrás a causa de hantavirus en Bariloche, sus compañeros lanzaron una colecta solidaria para reunir fondos ya que la cremación alcanzaba un monto de 3 millones de pesos.

Castillo describió que el cementerio municipal cuenta con 10 secciones distribuidas en seis manzanas y en cada una de ellas, hay alrededor de 1.500 personas sepultadas.

Las obras ya comenzaron en el cementerio de Bariloche. Foto: gentileza

«Hay muchas tumbas abandonadas desde hace muchos años, entonces nos vemos en la obligación de notificar a las familias que no vienen, para que se acerquen y arreglen sus tumbas. Si no vienen, repetimos el aviso hasta tres veces. Y si no aparecen, se levanta. Se llevan los restos al osario y así vamos liberando espacio«, indicó Castillo.

Respecto a la puesta en marcha del crematorio que estará ubicado frente a algunas bóvedas, mucha gente ya consultó en el cementerio por el servicio.

«Según los técnicos, la obra civil termina en 20 días. El crematorio se va a colocar en un galpón que tiene garantizadas las condiciones técnicas. También se evaluó el impacto ambiental y las condiciones de seguridad», dijo. La obra prevé la construcción de una capilla, una pequeña sala, baños y un oratorio.

La compra del horno crematorio incluye la capacitación del personal que estará abocado a esas tareas. Se consultó a Castillo por el valor del horno crematorio, pero dijo no contar con esos números. «Por ahora, la tarea estará a cargo del personal del cementerio. Todavía no definimos el valor que tendrá el servicio. Queda pendiente una reunión con la gente de Hacienda. Pero la idea es que sea accesible a toda la comunidad», acotó.

Según un estudio, en Bariloche mueren un promedio de 2.800 personas al año. Según Castillo, registran entre 5 y 8 servicios por semana. «Es una tasa alta. Hay muchos accidentes», aclaró.

Circulación diferenciada

Desde el municipio informaron que el acceso al crematorio será lateral y contará con una circulación diferenciada respecto del ingreso principal al cementerio. «En la parte posterior se dispondrá el espacio para el estacionamiento del vehículo que traslade el féretro, garantizando un procedimiento ordenado y respetuoso», señalaron.

La obra en el galpón requiere elevar la parte del techo para permitir la correcta instalación de las torres y sistemas de ventilación que integran la maquinaria.

En tanto, el proyecto demanda tecnología que opera mediante sistemas automatizados, control digital de temperaturas y doble cámara de combustión, lo que permite un proceso controlado y con emisiones reguladas, en línea con los estándares ambientales vigentes.