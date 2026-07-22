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Sociedad

Caos vehicular en el puente entre Viedma y Patagones por un camión de gran porte

El vehículo quedó atorado en el acceso a la ruta Provincial N° 53.

Redacción

Por Redacción

El camión obstruye la salida desde el puente "Basilio Villarino". Foto: gentileza.

El camión obstruye la salida desde el puente "Basilio Villarino". Foto: gentileza.

Un camión de grandes dimensiones quedó atrapado en la salida del puente «Basilio Villarino», en el acceso a Carmen de Patagones, generando un caos vehicular durante la mañana de este miércoles.

El vehículo, con un carretón que transporta un camión, transitaba desde Viedma hacia Patagones y al ingresar a la ruta Provincial N° 53 quedó atrapado entre las defensas metálicas ubicadas al costado de la ruta.

La situación generó inconvenientes para quienes transitan hacia la ciudad bonaerense, que deben extremar la seguridad para poder ingresar por la calle Irigoyen, en tanto que se deben buscar vías alternativas para acceder a la ruta que conduce hacia Guardia Mirte.


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Un camión de grandes dimensiones quedó atrapado en la salida del puente "Basilio Villarino", en el acceso a Carmen de Patagones, generando un caos vehicular durante la mañana de este miércoles.

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