Otra alerta por viento afecta a Chubut y preocupan los incendios activos: las zonas complicadas este sábado

Chubut es una de las provincias más afectadas por los incendios forestales. Los brigadistas trabajan intensamente para controlar los focos activos y evitar que se reactiven aquellos que fueron controlados, pero el viento es un factor que está complicando la tarea.

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla por viento para este 17 de enero que alcanza a varias regiones de la provincia. Mirá el detalle de las zonas alcanzadas.

Chubut en alerta por viento

El organismo nacional detalló que algunas regiones de Chubut se verán afectadas por vientos del sector oeste que ingresarán con «velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, no descartando intensidades superiores de manera local».

La franja horaria más complicada será durante la tarde donde se prevé que el temporal aumente su intensidad. En cuanto a las zonas afectas, estas son: Meseta de Cushamen – Meseta de Futaleufú – Meseta de Languiñeo – Meseta de Tehuelches – Río Senguer – Mártires – Telsen – Gaiman – Biedma – Florentino Ameghino – Rawson -Gastre – Paso de Indios – Escalante – Sarmiento



Alerta amarilla en la Patagonia por fuertes vientos: cómo puede afectar a los incendios en la Patagonia

El temporal pone en alerta a los cuerpos de bomberos presentes en la Patagonia, quienes se encuentran frente al avance del fuego en distintos puntos de Chubut.

La precipitación de ráfagas fuertes de viento pueden avivar los focos de incendio y fuegos controlados, desatando el avance de las llamas y complicaciones para el trabajo de los brigadistas.

Hasta el momento, la alerta no incluye a los sectores de Epuyén y El Hoyo, donde se presentan fuegos activos. Sin embargo se prevé la presencia de ráfagas de hasta 80 km/h, según el pronóstico.