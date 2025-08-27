Encontraron un cuerpo calcinado dentro de un auto en Quila Quina en San Martín de los Andes

Un auto prendido fuego camino a Quila Quina alertó a los Bomberos de San Martín de los Andes. «Constatamos que había una persona fallecida en su interior con avanzado estado de calcinamiento«, confirmaron fuentes oficiales a Diario RÍO NEGRO. Personal policial se encuentra en el lugar.

«Aproximadamente a las 6 de la tarde despachan una unidad por el incendio de un automotor en el camino a Quila Quina a unos 6 kilómetros de San Martín. Al llegar encontramos un utilitario, un Fiat Fiorino, con un fuego generalizado«, informaron desde Bomberos.

Ya agregó: «Al realizar las maniobras de extinción constatamos que había una persona fallecida en su interior con avanzado estado de calcinamiento«.

La Policía de Neuquén y Criminalística se encuentran en el lugar. Desde el Ministerio Público Fiscal añadieron que también participa un médico por pedido del fiscal jefe, Gastón Ávila.

Desconocen la identidad de la persona calcinada en San Martín de los Andes

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona calcinada dentro del vehículo cerca de Quila Quina. «No se había reportado ninguna persona desaparecida», aseguraron a Diario RÍO NEGRO.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que, en principio, «la persona hallada en el interior sería un hombre, según la información recolectada hasta el momento».

Habrá que esperar a las pericias y la autopsia para conocer quién murió dentro del vehículo. Además, resta saber si el cuerpo presentaba indicios de criminalidad.

Encontraron muerto a un joven de 27 años cerca de un río en San Martín de los Andes: quién era



El domingo por la noche, un joven fue encontrado muerto en la ladera de un río en San Martín de los Andes. El hallazgo, sin signos vitales ni lesiones visibles, conmocionó a la ciudad.

Las autoridades descartaron signos de criminalidad y confirmaron la identidad de la víctima. Según información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, el joven fue identificado como Gabriel Tagle. Tenía tan solo 27 años y era oriundo de la localidad cordillerana.

Según la información a la que pudo acceder este medio, el lunes por la noche se pudieron conocer los resultados preliminares que permitieron descartar signos de criminalidad y constataron que murió de hipotermia, presumiblemente al estar expuesto a las bajas temperaturas durante toda la noche.

Fuentes oficiales informaron que el cuerpo no presentaba lesiones y estaba totalmente mojado, debido a la lluvia, debajo de una pinares en medio de un campo de 300 hectáreas.