Cuerpo calcinado en San Martín de los Andes: ¿crimen o un trágico final?, el dato clave que podría resolver el misterio

El cuerpo fue hallado dentro de una camioneta estacionada en San Martín de los Andes. Foto: gentileza, Policía de Neuquén

El miércoles por la tarde los pobladores del paraje Quila Quina advirtieron la presencia de una camioneta en llamas. Los bomberos acudieron al lugar y luego de controlar el incendio encontraron el cuerpo de una persona con «avanzado estado de calcinamiento». De inmediato se inició una investigación y fuentes oficiales revelaron a Diario RÍO NEGRO un dato clave que podría resolver el misterio

El comisario José Heriberto Puel informó a Diario RÍO NEGRO que el caso aún está siendo investigado y esperan los resultados, tanto de las pericias sobre la camioneta incendiada como el de la autopsia sobre el cuerpo, para constatar la principal hipótesis.

Sin embargo anticipó que el testimonio de una familiar y un dato clave en el lugar del hecho fueron suficientes para descartar que se tratara de un crimen

Cuerpo calcinado en San Martín de los Andes: el hallazgo y el dato clave que descarta un posible crimen

El comisario detalló que la camioneta fue encontrada cerca de las 18 en el paraje Quila Quina, en la Ruta 108 a aproximadamente dos kilómetros de la intersección con la Ruta Nacional 40.

«Acudió bomberos primero y tras extinguir el fuego, vieron a la persona en su interior», comentó. A su vez informó que trabajó personal de la comisaría 23, Criminalista y Bomberos de la División de Chapelco para realizar las pericias que pudieron descartar «indicios de criminalidad o siniestro».

Puel resaltó que fue clave observar que la camioneta se encontraba «debidamente estacionada en una especie de mirador» y señaló que los pobladores observaron la enorme columna de humo que salía de la camionera, pero no vieron a otras personas alrededor.

«Se trabajó toda la noche, la primer diligencia determinó que era un hombre mayor de 50 años y sería residente de San Martín de los Andes», indicó y agregó que otro dato importante fue aportado por una familiar del hombre que fue contactada por ser la titular de la camioneta incendiada.

Según lo declarado por la mujer, el hombre era un paciente oncológico y tenía otros problemas personales por lo que «se lo había visto triste». En su declaración también afirmó que mantuvo una conversación con la víctima esa misma tarde, pero luego le perdió el rastro.

Por su parte desde Fiscalía informaron a este medio que estiman que los resultados de la autopsia se darán a conocer en horas de la tarde, este jueves, y señalaron que la pericia «aún no fue remitida al Ministerio Público Fiscal».

Dónde recurrir en Neuquén y Río Negro para buscar ayuda si se reconocen signos de alerta sobre suicidios

En Neuquén, los hospitales Heller y Castro Rendón de Neuquén capital cuentan con guardias activas interdisciplinarias de salud mental, las 24 horas. En el caso de Bouquet Roldán es de 8 a 20 horas.

También se pueden consultar en los centros de salud y hospitales del interior. Además se puede llamar a la línea de contención en salud mental y adicciones, al número 299-5358191.

El SIEN tiene atención de emergencias para salud mental y consumo problemático de 8 a 20 horas, a través del 107, todos los días.

En Río Negro ante una situación de intento de suicidio o de riesgo de autolesión se puede llamar al 911. También pueden acercarse o comunicarse con el hospital o centro de salud más cercano, o bien a través de la línea telefónica nacional y gratuita de Salud Mental 0800 999 0091.