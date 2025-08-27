Video | Brutal agresión en Fernández Oro: la atacó su vecina cuando salía de su casa a dejar a su hija a la escuela

Un violento episodio ocurrió en Fernández Oro este miércoles. Una mujer atacó a su vecina cuando salía de su casa a dejar a su hija de 9 años a la escuela. La agresora ya contaba con una orden de restricción, la cual ignoró para perpetrar su ataque. Crece la preocupación en el barrio por la escalada de la violencia.

El incidente ocurrió en el barrio Las Acacias en horas de la mañana. Según se puede apreciar en las imágenes, la madre justo estaba sacando el auto para dirigirse al colegio a llevar a su nena.

Allí, la agresora se acercó corriendo, le golpeó el vidrio luego le abrió la puerta a la conductora. Acto seguido, le empezó a pegar mientras continuaba sentada en el vehículo, con su nena ubicada en el asiento del acompañante.

La mamá se bajó del rodado y se defendió de su agresora, intercambiando así varios golpes de puños. Después, ambas mujeres se empezaron a tironear de la ropa y del pelo, mientras la niña gritaba desde el auto.

La disputa no cesó hasta que apareció un hombre en escena, quien separó a las dos y acompañó a la madre de vuelta al vehículo.

La atacante, mientras tanto, se alejó del lugar y luego volvió con su perro en brazos, y empezó a agredir verbalmente a su vecina.

Violencia en Fernández Oro: escala la preocupación pese a la intervención de la Justicia

La madre que fue víctima de un ataque frente a su hija ya había radicado una denuncia en la Justicia y el Poder Judicial había dispuesto una orden de restricción contra la agresora.

La medida cautelar implicaba que la atacante no podía «circular por la vereda de su vecina ni acercarse a la persona y/o residencia de la misma, como así también de lugares en que se encuentre o transite».

Asimismo, le habían indicado que debía abstenerse de «producir incidentes, proferir agravios, realizar actos molestos o de hostigamiento, provocar daños hacia la propiedad y bienes» de la madre agredida. La orden también incluía «reclamos personales de cualquier índole y por cualquier medio».

Mientras tanto, vecinos del barrio Las Acacias enviaron un comunicado al Juzgado de Paz después de una nueva agresión pese a la instancia judicial. En la misiva informaron que la madre y su hija padecen del hostigamiento de la agresora desde el año pasado.

«Tener que estar en conocimiento de las injurias, insultos, atropellos, etc. tanto con las personas físicas como con la propiedad privada que ejerce esta persona continuamente y que involucra a sus menores a cargo, nos genera una preocupación continua«, señala el texto.

Por este motivo, solicitan «acciones positivas» para garantizar la «seguridad y tranquilidad» de la zona y que estas «situaciones violentas se detengan definitivamente».

Por último, informaron que la víctima es madre soltera y que la agresora también actúa con la compañía de su pareja, «quien conoce sobre la situación y ejerce del mismo modo conductas violentas y amenazantes».