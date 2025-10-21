Heroico rescate en el río Neuquén: un joven de 16 años fue arrastrado por la corriente y lo salvaron a tiempo

El lunes se montó un dramático operativo en el río Neuquén para rescatar a una persona que estaba siendo arrastrada por la fuerte corriente del agua. Informaron que la persona era un joven de 16 años que fue encontrado después de varios minutos de rastrillaje en un islote de la Isla Jordán.

Heroico rescate en el río Neuquén: cómo fue el operativo

La intervención de la Policía de Neuquén fue solicitada por Bomberos Voluntarios de Cipolletti quienes informaron sobre la presencia de una persona en el cauce del río Neuquén. El personal manifestó que el joven había desaparecido en el agua, en cercanías de la Confluencia y no podían encontrarlo.

Ante esta situación, la Brigada de Buceo y Rescate salió con una embarcación y se dirigió hacia el sector de calle Obrero Argentina para realizar las tareas de búsqueda. Los buzos iniciaron el operativo por ambos márgenes de los ríos Limay y Neuquén, pero sin resultados positivos en el primer momento.

Luego de varios minutos y tras recorrer río abajo, el personal fue informado por integrantes del Siarme Cipolletti que el joven fue ubicado con vida sobre un islote, frente a la Isla Jordán.

Trascendió que el chico fue visto mientras se agarraba de las ramas de un árbol y pedía ayuda, por lo cual dos comisarios se arrojaron al agua para poder evitar que fuera arrastrado por el agua. Luego todos fueron asistidos por una embarcación que los trasladó hacia la costa segura.

En el operativo trabajó personal de Prefectura Naval Argentina, Protección Civil de Cipolletti y personal sanitario del Siarme, quien asistió al menor y dispuso su traslado al hospital local de Cipolletti. Más tarde informaron que afortunadamente el joven se encontraba consciente y estable.