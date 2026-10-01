Un trabajador transportista fue hallado muerto en un yacimiento de Vaca Muerta

Un trabajador vinculado al sector hidrocarburífero fue hallado muerto este jueves por la mañana en un yacimiento de Vaca Muerta. Según las primeras informaciones, se trataría de un chofer quien habría sufrido un paro cardiorrespiratorio. Desde la Policía informaron a Diario RÍO NEGRO que personal está trabajando en el lugar. El hecho ocurrió en el Yacimiento Rincón del Mangrullo, ubicado cerca de Añelo. De acuerdo a los trascendidos, el cuerpo fue hallado por otro compañero durante un cambio de turno.

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