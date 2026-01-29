Hallan muerto a un mochilero en Junín de los Andes: tenía unos 35 años y era de Bariloche

El miércoles por la noche un transeúnte denunció el hallazgo de una persona muerta en la vía pública de la ciudad de Junín de los Andes. Por el hecho se montó un gran operativo que permitió constatar que se trataba de un hombre de aproximadamente 35 años.

La Fiscalía tomó intervención del caso y ordenó realizar una autopsia para determinar las causas de muerte.

Cuerpo hallado en Junín de los Andes: lo que se sabe

El comisario inspector, Félix Gómez, informó a Diario RÍO NEGRO que tomaron conocimiento del episodio cerca de las 20.30 del miércoles cuando una persona llamó para avisar que había encontrado en un terreno baldío, ubicado sobre calle San Martín, a un hombre muerto.

La policía se acercó al sitio con médicos que pudieron constatar que el mismo no presentaba signos vitales, motivo por el cual se solicitó la asistencia del Gabinete de Criminalística.

En el sitio se montó un operativo y se realizó una revisión sobre el cuerpo con el que se permitió establecer que no presentaba signos de criminalidad. Además en el proceso pudieron hallar documentación que facilitó sus datos personales.

Gómez indicó que tenía unos 35 años, era oriundo de Bariloche y gracias a su nombre, pudieron contactar a familiares. Si bien el efectivo no reveló la identidad, informó que el hombre «estaba de mochilero» en la zona y en el lugar donde fue hallado, encontraron sus pertenencias junto a restos de bebida alcohólica.

El comisario destacó que al hablar con los familiares de la persona hallada, pudieron acceder a datos que son clave para la investigación: «Un familiar manifestó que tenía problemas con el alcohol y sufría de presión alta». De igual manera, la Fiscalía ordenó realizar la autopsia para esclarecer el hecho.