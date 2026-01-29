Narela Barreto, la joven argentina desaparecida, fue encontrada muerta en Los Ángeles

La argentina Narela Barreto fue hallada muerta en las últimas horas, en una situación que conmociona a sus familiares y amigos tras seis días de una búsqueda desesperada en la ciudad de Los Ángeles. Según confirmaron fuentes cercanas a la familia al diario Clarín, el padre de la joven de 27 años fue quien comunicó el trágico desenlace a sus allegados este jueves por la mañana.

Narela Barreto se encontraba desaparecida desde el viernes 23 de enero 2026, y hasta el momento las autoridades locales no han precisado las circunstancias exactas ni el lugar donde fue encontrado su cuerpo.

Los últimos movimientos de Narela Barreto en Los Ángeles

Narela Barreto se había radicado en Estados Unidos a mediados de 2024. Tras una primera etapa en Miami, se trasladó a California para trabajar como camarera.

Según el testimonio de su prima Violeta, la última información que se tenía sobre su paradero indicaba que habría tomado un taxi acompañada por una mujer de origen ruso.

Desde ese momento, se perdió todo contacto con ella, lo que activó una campaña de difusión masiva en redes sociales y medios de comunicación argentinos para dar con su paradero.

Narela Barreto: investigación en curso y hermetismo oficial

A pesar de la confirmación del fallecimiento de Narela Barreto, el caso permanece bajo un estricto hermetismo por parte de la policía de Los Ángeles. Aún resta determinar la causa de muerte y si hubo intervención de terceros en el hecho.

La familia, que sigue de cerca los trámites consulares, aguarda los resultados de las pericias forenses para obtener respuestas sobre lo sucedido con la joven argentina desde el día de su desaparición.