Engañó a crianceros para ocupar su terreno y ahora los amenaza con prenderlos fuego, en el norte neuquino

Los Morales, una familia oriunda de Barrancas, denunciaron que un hombre simuló ser un apicultor para instalar unas colmenas en la chacra donde crían animales, sin embargo, después de un tiempo, cuando le pidieron que se retirara, el hombre se negó y comenzó a amenazarlos.

La familia manifestó que, en junio de este año, sufrieron el engaño por parte de un hombre que se instaló en la chacra de la familia bajo el pretexto que el lugar era apto para poner sus colmenas y que solo iba a estar un tiempo. Con el pasar del tiempo, la familia Morales se percató que el sujeto empezó a retirar árboles para armar un cerco por lo que le pidieron que se retire, pero se negó.

En comunicación con RÍO NEGRO, Edith Morales dueña del terreno, informó que las tierras en conflicto eran de su padre, quien hace un tiempo falleció, sin embargo su familia las seguía utilizando para la cría de animales.

Indicó que cuando le pidieron al falso apicultor que se retire, les dijo que «no se iba a retirar porque él tiene el apoyo de un exintendente de la localidad de Barrancas y tiene buenos contactos en Neuquén, por lo que iba a conseguir un papel para quedarse, y así fue porque a los tres meses lo consiguió».

Por este motivo Morales indicó que se acercó al Juzgado de Paz para que la puedan asesorar y le dijeron que «ya no tenía ningún derecho sobre las tierras» desde el momento en que su padre falleció. «Me dijo estas chacras vuelven a Provincia, vos no sos dueña de nada, las tierras son fiscales y ahí cualquiera se puede meter, lo mismo me dijo un fiscal en Chos Malal», relató Edith



Sostuvo que ha hecho las denuncias en la Policía y la Justicia, pero no tienen respuestas. Además dejó asentado que el usurpador amenazó a la familia de que les iba a prender fuego la casa con ellos adentro. Contó que cuando hicieron la denuncia un fiscal les dijo que «no es ningún delito porque lo tiene que cometer y cuando él lo haga, recién ellos pueden intervenir».

A través de Fiscalía se pudo saber que el conflicto por las tierras quedó anexado el pasado 22 de julio con un formulario de denuncia donde Morales la ocupación de sus tierras. Sin embargo la situación está llevando un largo proceso porque hay varios legajos y no existe un «delito atribuible concreto» por lo tanto desde Fiscalía, el asunto fue derivado a mediación penal para así resolver la controversia entre las partes.

La chacra usurpada era de su abuelo y no se la quieren dar

Morales indicó que la chacra fue en primer lugar de su abuelo y, después, pasó a manos de su padre, y es la chacra donde se crió toda su familia. Por esta razón empezaron los trámites y han enviado varias notas a la subsecretaría de Tierras, para que se abra el expediente que están a nombre de su abuelo, pero siguen esperando.

«Yo discuto porque este hombre en tres meses pudo conseguir un papel para instalarse ahí donde yo nací y me crié, no entiendo por qué hay tantas trabas para mostrarme ese expediente. Con este permiso que el hombre trajo, Tierra de Chos Malal y Neuquén quedó con la boca abierta porque es un permiso que firmó el ministro (Jorge) Lara y ni siquiera trae la firma del director de Tierras», agregó Morales. El funcionario en realidad es Secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente.

Morales manifestó que quiere que le devuelvan sus tierras porque es su fuente de trabajo, si bien ella realiza otros trabajos como niñera o limpieza, su mayor fuente de ingresos se debe a la cría de animales que están en esas tierras. A su vez dijo que se acercaron a hablar con el padrastro de quien los usurpó porque es vecino de la chacra, pero este le dijo «que no tenía nada que ver y que había hablado con su hijo porque nos conoce, pero igual se niega».