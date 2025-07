Pese al pedido del fiscal de Osorno, el Senapred se retiró de la búsqueda de Carlos, el cuidador de la casa de Máxima

La búsqueda de Carlos Ancapichun, el hombre de 76 años oriundo de Villa La Angostura que desapareció en Entrelagos hace más de tres semanas, suma un nuevo capítulo. Mas allá de datos llamativos que hacen dudar a las autoridades respecto de un posible accidente o la intervención de terceros, ahora el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decidió retirarse del operativo de búsqueda.

Al ser consultado por este diario, el director regional de Senapred Los Lagos, Mitzio Riquelme, solo atinó a manifestar: «La investigación está a cargo de la Fiscalía de Osorno en coordinación con la Policía de Investigaciones«.

Sin embargo, desde Fiscalía de Osorno indicaron que Senapred, «tras una pequeña participación durante algunos días con grupos especializados, le comunicaron al fiscal que no seguirían prestando colaboración en la búsqueda de la persona desaparecida en Puyehue». «Pese a que el fiscal les solicitó que continuaran apoyando porque ellos aportan el 60-70% de los equipos especializados para buscar a las personas desaparecidas, decidieron no continuar. No sabemos los motivos«, explicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal de Osorno.

El fiscal José Alejandro Vivallo Campos, abocado a la búsqueda de Ancapichun, admitió que «el retiro del Senapred complejiza las coordinaciones necesarias para contar con los medios suficientes para continuar con las labores de búsqueda de la persona a la fecha desaparecida».

La Fiscalía está a cargo de la labor de búsqueda, principalmente con funcionarios policiales, Carabineros y la Policía de Investigaciones. Pero advirtieron que «Senapred específicamente es el servicio que está encargado de facilitar otros equipos especializados del Ejército, de la Fuerza Aérea y otros más que son muy relevantes para el proceso».

¿Cómo continuará el trabajo ahora entonces? Garantizaron la continuidad de la búsqueda aunque «con equipos más pequeños, equipos policiales, con perros, algunos equipos de buzo». «De esta forma, dificultan más el tiempo y la cantidad de espacio que se puede buscar esta persona, por lo tanto disminuye un poco las posibilidades de tener éxito«, manifestaron.

Respecto al retiro de Senapred de la causa, el nieto de Ancapichun, Mirko Ojeda Hidalgo, consideró que «se trata de discriminación» refiriéndose al caso de la búsqueda de la concejala de Villa Alemana, María Ignacia González, que también se extravió el 13 de junio y los recursos destinados a su búsqueda. “Somos todos iguales”, dijo y aseguró que tanto él como su abuela «están convencidos en la teoría de intervención de terceras personas».

Ancapichun desapareció el 13 de junio, luego de visitar a su hermanastro en Entrelagos. Ese viernes estuvo en su casa por un lapso de dos horas y manifestó que aprovecharía para dar una vuelta por un predio ubicado a 1,5 kilómetro donde pretendía construir una casa. Si bien nunca regresó a la casa de su familiar, su desaparición fue denunciada por Carabineros el lunes siguiente, al encontrar su camioneta estacionada al costado de la ruta. Al rastrear la patente, dieron el contacto de su esposa en Villa La Angostura que se mostró sorprendida por la situación.

Sus familiares en Chile indicaron que no había regresado, pero nunca radicaron la denuncia.

El padre de Ancapichun desapareció en circunstancias similares en 1950 también en Entrelagos. Nunca regresó del trabajo y su caballo fue encontrado en ese sector.