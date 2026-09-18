Entre microscopios, estetoscopios y folletos, 2.000 jóvenes exploraron carreras y oficios en Bariloche

Desde muy temprano, grupos de jóvenes entraban y salían de la sede de la Universidad Nacional de Río Negro en Bariloche. Los pasillos estaban llenos al igual que las aulas y el patio. Muchos chicos llevaban folletos. Algunos recorrían los stands consultando sobre la oferta educativa y otros se sumaban a ciertos experimentos que proponían docentes.

Seis instituciones educativas públicas participaron de la novena edición de la Muestra de Carreras en Bariloche con una oferta de más de 100 propuestas universitarias, terciarias y de escuelas de oficios. Unos 2.000 jóvenes circularon por la exposición, con un aumento en relación al año pasado -que fueron 1.500-.

“Se trata de mostrar el abanico de carreras gratuitas en Bariloche. Además de los stands informativos sobre las carreras, hay propuestas interactivas: actividades en laboratorios de física, química y de electrónica. Hay un espacio especial de simulación de Medicina y muchas actividades con microscopios de diversas carreras”, describió Florencia Bruno, del Área de Ingreso y Permanencia de la Sede Andina de la UNRN.

Seis instituciones educativas públicas participaron de la novena edición de la Muestra de Carreras en Bariloche. Foto: Chino Leiva

El objetivo de esta muestra de educación superior pública, agregó, “es acercar la oferta a estudiantes no solo de Bariloche sino de Cholila, Lago Puelo, Línea Sur y este año, vinieron muchos de General Roca”. Mencionó que, además de las carreras universitarias y terciarias, incorporaron las escuelas de oficios porque “el interés de los estudiantes secundarios también cambió, teniendo en cuenta la realidad económica”.

Los organizadores del encuentro valoraron la apertura de muchas carreras en los últimos años en la ciudad cordillerana. La UNRN, por ejemplo, tenía 18 propuestas cinco años atrás que, ahora, escalan a 22. El Instituto Balseiro contaba con 11 carreras y hoy, ofrece 13. “Estimamos un aumento del 10% en estos cincos años”, indicaron.

En una sala, un joven usaba un estetoscopio sobre un muñeco dispuesto en una camilla, mientras una docente le iba indicando qué hacer y le comentaba lo que iba escuchando. Otra muchacha observaba la situación y un estudiante avanzado de Medicina le daba detalles sobre el desarrollo de la carrera. “Además, hay cupos. Son grupos reducidos de alumnos, entonces no es que cursan mil personas con un docente”. En otra aula, los chicos observaban curiosos decenas de tubos de ensayos y frascos con diversos líquidos. “¿Andan bien en química?”, consultaba un docente con delantal blanco.

Seis instituciones educativas públicas participaron de la novena edición de la Muestra de Carreras en Bariloche. Foto: Chino Leiva

“¿Tuvieron acidez alguna vez?”, consultó otra docente al grupo. Todos asintieron. “¿Y qué hacen? -agregó-, ¿toman algo?, ¿conocen los sobres de Alikal? Alikal viene de alcalina que neutraliza el ácido estomacal. Hay gente que toma una cucharada de bicarbonato cuando tiene acidez”.

Catalina y Paula, ambas de 17 años, recorrían una de las tantas aulas. “Vinimos a partir de una propuesta del colegio y está buena porque no hay gente que todavía no sabe qué hacer”, indicaron. Una de ellas ya tiene decidido estudiar Medicina en la UBA y otra, Psicopedagogía también en Buenos Aires. “Tenemos muchos compañeros que se quieren quedar a estudiar en Bariloche y está muy bueno que haya opciones para todos”, coincidieron.

Seis instituciones educativas públicas participaron de la novena edición de la Muestra de Carreras en Bariloche. Foto: Chino Leiva

Arisa y Santino debatían en uno de los pasillos con un folleto en mano. Los dos pretenden estudiar la carrera Diseño en Indumentaria. “La carrera está acá y en Buenos Aires. Por un tema económico, sería bueno quedarse, por eso, quisimos venir a consultar sobre el programa y las materias. Está bueno tener la opción para poder decidir”, manifestó el muchacho.

Muchos docentes que acompañaron a los chicos lamentaron “el desconcierto generalizado respecto a la falta de proyección a futuro”, pero valoraron que, de todos modos, los jóvenes se interesan por la oferta académica. “Se estima que solo un 30% de los estudiantes sabe cómo continuará sus estudios. Pero hay muchos otros que están buscando un camino. En esta muestra, hay muchos estudiantes universitarios contando su propia experiencia a otros del secundario”, destacó Fabián Viegas, de la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro.