Drones de Estados Unidos llegarán a Sudamérica para futuras operaciones contra el narcotráfico

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos preparan el traslado de drones MQ-9 Reaper desde África hacia el comando militar responsable de Sudamérica, ante futuras operaciones contra el narcotráfico y grupos considerados terroristas. El movimiento forma parte de un mayor despliegue militar estadounidense en la región.

La información fue publicada por CNN, a partir de seis fuentes familiarizadas con la planificación. Todavía no se determinó cuántos drones serán enviados, aunque una de las fuentes indicó que podría tratarse de la mayoría de los MQ-9 que actualmente están bajo el Comando África.

Las operaciones que prepara Estados Unidos en Sudamérica

Los MQ-9 Reaper son utilizados para tareas de inteligencia y vigilancia, pero también pueden realizar ataques de precisión. Su traslado se analiza ante futuras operaciones, incluidas posibles acciones en Ecuador, país que ya inició intervenciones militares conjuntas con Estados Unidos contra organizaciones «terroristas».

El despliegue se produce después de que Estados Unidos reforzara su presencia militar en el Caribe. El año pasado llevó a esa zona drones MQ-9, cazas F-35 y al menos un avión AC-130 en una campaña contra embarcaciones sospechadas de transportar drogas.

Las operaciones realizadas por Estados Unidos en el Caribe.

El nuevo movimiento también se relaciona con los planes de la administración Trump para ampliar las operaciones terrestres junto con gobiernos aliados de Sudamérica. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ubicó la defensa del territorio estadounidense y del hemisferio occidental como la principal prioridad del Pentágono.

Ecuador, Colombia y Panamá: los aliados que amplían la cooperación militar

La transferencia de los drones genera además un debate dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Algunas fuentes citadas por CNN expresaron preocupación por retirar estos equipos de África, donde continúan las operaciones contra organizaciones como ISIS y al-Shabaab. También se analiza enviar parte de los aparatos a Medio Oriente por las pérdidas sufridas durante la guerra con Irán.

En Colombia, el gobierno de Abelardo de la Espriella acordó con Estados Unidos recibir en préstamo tres drones MQ-9A Reaper para vigilar corredores del narcotráfico y realizar eventualmente ataques de precisión. El mandatario colombiano también planteó a Washington modernizar aviones, radares, drones, helicópteros y sistemas antidrones.

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia y aliado de Donald Trump.

Estados Unidos también profundizó la cooperación con Panamá. La embajada estadounidense anunció esta semana la entrega de más de US$6 millones en sistemas de drones de largo alcance, distintos de los MQ-9, para vigilar zonas fronterizas y corredores marítimos y combatir redes de narcotráfico y tráfico de personas.

El despliegue se suma a una campaña que el Departamento de Defensa lleva adelante desde hace meses contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental. Según un análisis de CNN, esas operaciones provocaron la muerte de al menos 230 personas y destruyeron al menos 77 embarcaciones.