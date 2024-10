Entre risas y humoradas, “Giorgio” enseñó a cocinar a los niños en Bariloche

«Vamos a echarle trece cucharadas colmadas, ¡no al ras!», aclara eufórico el cocinero Giorgio ante la mirada atenta de unos 70 niños, acompañados por sus padres, en la plaza ubicada detrás del Municipio de Bariloche en el Centro Cívico. Acto seguido, toma un poco de mezcla de un bowl con una cuchara e insiste: «Miren bien: esto es una cuchara colmada; en cambio ésto es al ras», dice mientras arroja torpemente parte de la mezcla hacia la nada misma. Una nena que permanece junto a él se aleja apresurada para evitar que el polvo le caiga encima. «¡Colmada!, ¡al ras!», grita Giorgio poniéndole melodía a la frase, mientras baila. Los chicos aplauden.

«La cocina de Giorgio«, de la asociación civil rosarina Supersaludable, llegó a la décima primera edición del Bariloche a la Carta, a través de cuatro talleres de alimentación saludable destinados a los más chicos.

En este caso, el licenciado en Nutrición, Alberto Arrivas, presidente de Supersaludable, encarna a Giorgio, un cocinero italiano extravagante y divertido que, entre música, chistes y bailes, enseña a preparar muffins de batata, chocolate y coco.

1/ 2 Alberto Arrivas encarna a Giorgio, el cocinero italiano. Foto: Marcelo Martínez 2/ 2 Dos cocineros siguen las instrucciones de Giorgio. Foto: Marcelo Martínez

Viste un delantal vistoso con dibujos de diversas frutas y una peluca negra gigante de la que sobresalen varios patitos amarillos. Da las indicaciones e interactúa con los niños, mientras otros dos cocineros siguen sus instrucciones con los pequeños ayudantes que pasaban del público.

«¿Quién se anima a romper tres huevos?», pregunta Giorgio. Benjamín levanta la mano. Le colocan un delantal y procede al pedido. «¿Cuándo me doy cuenta que un huevo está viejo? Ojo, lo que van a decir los grandes», consulta Giorigio. El comentario genera risas. «Cuando lo pongo en vaso: si el huevo va al fondo no es viejo, si se queda en el medio, medio que lo como y no y se va para arriba, es viejo. Pero los viejos también se comen», lanza.

1/ 2 Alberto Arrivas encarna a Giorgio, el cocinero italiano. Foto: Marcelo Martínez 2/ 2 Unos 70 chicos participaron de la primera función pese al frío y al viento. Foto: Marcelo Martínez

De pronto, algo del público le llama la atención al cocinero. «¿Es a Ximena Saenz a quién estoy viendo?, ¿sos vos?, ¿es real?. No voy a poder continuar el show. Venga un abrazo», le dice a la integrante de Cocineros Argentinos.

En un momento de la receta, Giorgio pide una batidora, pero los organizadores le hacen un gesto negativo con la cabeza. «¿Se olvidaron la batidora?, ¿ahora qué facciamo?», plantea mientras suena música dramática de fondo. Elige entonces a tres nuevos ayudantes entre el público y a uno de ellos le coloca un delantal, un gorro y antiparras «porque la última vez, agrega, pasaron cosas». Giorgio se sube a un banco y coloca un bowl sobre la cabeza de unos de los niños. Parte otro huevo con fuerza que cae más por fuera que por dentro del bowl y revolea las cáscaras hacia el público. «Cuando te diga vos girás. ¡Más fuerte! Ahora, para el otro lado», indica.

«Los chicos están disfrutando de la cocina de Giorgio, un cocinero italiano que está loco y le encanta cocinar con los chicos. Trae recetas super novedosas«, subraya Marcos Sisler, director de la asociación civil Supersaludable.

Giorgio inició este tipo de talleres de manera virtual durante la pandemia; luego, se transformó en una propuesta presencial y hoy ya lleva más de 100 funciones en todo el país. «El personaje surgió para rescatar las tradiciones familiares, las costumbres italianas, la importancia de comer en familia y sobre todo que los chicos aprendan a cocinar», plantea Sisler.

1/ 3 Giorgio interactúa en todo momento con los chicos del público. Foto: Marcelo Martínez 2/ 3 Unos 70 chicos participaron de la primera función pese al frío y al viento. Foto: Marcelo Martínez 3/ 3 Marcelo Martinez / Patagonia.

«En Bariloche, la idea era que los chicos cocinaran, pero con el viento y el frío, transformamos el taller en una especie de obra de teatro donde los chicos pudieran participar. El eje está puesto en la alimentación saludable y en los alimentos que deberían consumirse en mayor cantidad», expresa.

En esta ocasión, la receta es a base de yogur y se usa la batata para endulzar. Durante todo el taller, Giorgio aporta varios tips: menciona para qué se usa la harina integral, habla de la inocuidad alimentaria (la ausencia -a niveles seguros y aceptables- de peligro en los alimentos que puedan dañar la salud), la necesidad de usar poca cantidad de azúcar y chocolate, tomar ocho vasos de agua por día y lavar los huevos antes de usarlos.

Cronograma para el fin de semana

Actividades para el sábado:

-Feria BALC en el Centro Cívico de 12 a 0 horas.

-Supersaludable en la Feria BALC: «La cocina de Giorgio» a las 15 y 16.30.

-PopUps BALC: «Picaron ft Nené». Cocinan Maximiliano Rossi (Buenos Aires) y Joaquín Facio (Bariloche) en Nené Bar y Club Social, San Martín 674.

-PopUps BALC: «Té con Maru». Maru Bontana en el hotel Llao Llao, kilómetro 25 de la avenida Bustillo.

Actividades para el domingo:

-Feria BALC en el Centro Cívico de 12 a 0 horas. Los cocineros invitados reversionan los mejores platos de las ediciones anteriores para celebrar los 10 años de Bariloche a la Carta.

-PopUps BALC: «BALC Federal». Cocinan Alina Ruiz (Chaco), Agustín Kurán (Santiago del Estero) y Pablo Quiven (Bariloche) en Madurado Restó, en el kilómetro 20 de la avenida Bustillo.