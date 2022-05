Entró a trabajar a través de un programa de trabajo y lo despidieron por error de la empresa

El Gremio Asociación Empleado de Comercio reclama la reincorporación de un trabajador del supermercado VEA en Cipolletti. Luego de tres reuniones con la empresa el gremio sigue sin respuestas por lo que se decidió llevar adelante una medida de fuerza hasta que la empresa lo vuelva a contratar.

Un joven de Cipolletti ingresó a trabajar en el supermercado VEA mediante el plan nacional denominado «Mi primer empleo». El programa está destinado a jóvenes de 18 a 24 años que buscan capacitarse y tener acceso a un primer empleo en condiciones formales. Por un error de la empresa el joven no fue ingresado como beneficiario de dicho plan si no que fue puesto como trabajador permanente. Por este error lo despidieron y le aseguraron que volverían a reincorporarlo, pero no lo volvieron a llamar.

El delegado gremial destacó la baja remuneración que el joven recibía. Explicó que «le pagaban 15 mil pesos por una jornada de trabajo de cuatro horas, de los cuales 8 mil eran de la empresa y 7 mil venían de la municipalidad. Es una vergüenza, desarrollaba las mismas tareas que empleados de planta permanente que cobran arriba 60 mil pesos». La indemnización que recibió el beneficiario por 6 meses de trabajo, recibió un total de 45 mil pesos.

La Asociación Empleado de Comercio junto con la delegación gremial de la sucursal pidió una audiencia a la empresa para reclamar sobre la situación del trabajador y buscar una solución.

Ya se llevaron adelante tres reuniones pero se sigue sin respuestas por lo que se decidió llevar adelante una medida de fuerza hasta que la empresa lo reconozca y lo incorpore a planta.