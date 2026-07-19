¿Era para roja? El momento en que Cucurella se tapa la boca para hablarle a Messi

El VAR no intervino a pesar del reclamo de Messi y compañía luego de esa acción.

Argentina estaba con un jugador menos y el encuentro ante España, por la final del Mundial, a segundos de irse al alargue en el MetLife de Nueva Jersey. Allí, una de las polémicas del partido, con Lionel Messi y Marc Cucurella como protagonistas.

Luego de una falta que Slavko cobró en favor de los ibéricos, se produjo la conversación en cuestión entre el astro argentino y el lateral del Real Madrid, que, en una fracción de segundo, se tapó y quitó la mano de su boca para hablarle al «10».

La rapidez con la que Cucurella reaccionó hizo suponer que de inmediato se dio cuenta de la falta que cometía, algo que Messi protestó, exigiendo el VAR y la intervención del juez.

El argentino pensó en favor de su equipo, que no encontraba la forma de dañar a su rival y necesitaba igualar el trámite como sea. Si bien no hubo «pica» entre los jugadores, la Pulga reclamó en función del reglamento. Aunque nadie más que él lo notó.

Hubo dos antecedentes de jugadores que fueron expulsados por taparse la boca para hablarle a un rival en el Mundial recién concluido: Miguel Almirón -de Paraguay ante Turquía- y Piero Hincapié -de Ecuador ante México-.