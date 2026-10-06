Eran hermanos, volvían de un torneo de fútbol en Chubut y murieron en un choque frontal sobre la Ruta 3

La Ruta Nacional 3 de la Patagonia quedó marcada por un trágico siniestro vial que se cobró la vida de dos hermanos de 30 y 28 años. Las víctimas circulaban a bordo de un Volkswagen Gol que chocó de frente contra un camión. Junto a ellos viajaba una joven de 22 años que sobrevivió al impacto, pero aún se encuentra internada.

El viaje de regreso que terminó en tragedia

El hecho ocurrió el domingo por la noche a la altura del kilómetro 1710 de la Ruta 3, en cercanías de la localidad Garayalde. El caso tomó más repercusión en las últimas horas cuando se confirmó que las víctima fatales eran hermanos y regresaban juntos de un torneo de fútbol en Comodoro Rivadavia.

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia Cristian Mulero, en diálogo con medios locales, detalló que el siniestro involucró al Volkswagen Gol y un camión. Respecto a la mecánica, el comisario informó que se trató de un «un choque frontal, fue un impacto muy violento, teniendo en cuenta que es un vehículo de menor porte contra un camión que por la inercia del propio peso causó lesiones y estragos en lo que es el vehículo y en la humanidad de las personas».

Mulero también confirmó que a raíz de la información relevada se constató que las víctimas habían viajado a Comodoro Rivadavia para acompañar a un menor que participaba de un torneo de fútbol infantil y que forma parte de las divisiones de Racing Club de Trelew. Lamentablemente, el regreso a su ciudad de origen (Trelew) terminó en tragedia.

Sobre la joven de 22 años que los acompañaba, el comisario informó que se encuentra en terapia intensiva con «lesiones de consideración» pero fuera de peligro.

Por el incidente se inició una investigación para establecer las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión y determinar las responsabilidades correspondientes.