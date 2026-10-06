Tragedia en Roca: llevaba a su hija al colegio en moto, se descompensó y murió pese a la asistencia de un docente

Un trágico hecho se registró en Roca cuando un motociclista murió tras sufrir una descompensación mientras manejaba en moto. La situación conmocionó a los vecinos porque se descubrió que todo ocurrió cuando llevaba a su hija al colegio. Un docente que vio la situación intentó reanimarlo a la espera de una ambulancia, pero lamentablemente no lo logró.

Tragedia en Roca: lo que se sabe del hecho

De acuerdo con la información brindada por el área de prensa del Ministerio de Seguridad a Diario RÍO NEGRO, el episodio ocurrió sobre la calle España, entre San Luis y Palacios. La víctima fatal fue un hombre de 40 años que circulaba en moto junto a su hija menor de edad.

Testigos del hecho relataron que la motocicleta derrapó y a raíz de esto, ambos ocupantes cayeron sobre la cinta asfáltica. Al acercarse para asistirlos, advirtieron que el conductor se había descompensado, por lo que solicitaron asistencia médica de inmediato.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales encontraron a un docente que, tras presenciar la emergencia mientras transitaba por el sector, había iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). El hombre fue trasladado de urgencia en ambulancia, pero minutos más tarde el médico de guardia constató su fallecimiento a causa de un paro cardiorrespiratorio.

En cuanto a la hija del motociclista, se confirmó que sufrió lesiones leves y permaneció acompañada hasta la llegada de sus familiares.