Qué dijo Ernestina Pais en marzo cuando negó haber protagonizado un accidente de tránsito

La muerte de Ernestina Pais este viernes, tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro, volvió a poner en foco algunos episodios vinculados a su vida personal que habían trascendido públicamente en los últimos años.

Uno de ellos ocurrió en marzo de 2026, cuando la conductora quedó involucrada en un incidente vial en el partido bonaerense de Vicente López. Aunque la información policial indicaba que había protagonizado un choque, la periodista salió públicamente a desmentir lo sucedido.

Según el parte confeccionado por las autoridades, el episodio involucró al vehículo Honda conducido por Pais y a un automóvil Alfa Romeo. El documento policial señalaba además que la conductora se había negado a realizar el test de alcoholemia, motivo por el cual se le labró el acta correspondiente prevista para esos casos.

El informe oficial precisaba que no se registraron personas heridas y que el hecho solo provocó daños materiales. Asimismo, indicaba que el vehículo de la conductora fue secuestrado y trasladado al playón municipal, mientras que la otra persona involucrada no presentó denuncia penal.

La desmentida en vivo

Luego de que la noticia comenzara a circular en redes sociales y medios de comunicación, Ernestina Pais decidió salir a responder públicamente.

Lo hizo durante una comunicación telefónica con el programa A la tarde, emitido por América TV, donde negó haber protagonizado un accidente de tránsito.

«Estoy en mi casa», respondió la conductora cuando le consultaron sobre la información que había comenzado a viralizarse.

Durante la entrevista, el equipo periodístico le preguntó directamente si había sufrido «algún accidente o incidente en la vía pública». La respuesta de Pais fue contundente: «No. No».

Ante la insistencia de los panelistas, quienes mencionaron versiones que ubicaban el supuesto hecho sobre la avenida del Libertador, la conductora volvió a rechazar la información.

«Sí, pero estoy en mi casa», expresó, antes de aprovechar la comunicación para promocionar la obra teatral que protagonizaba en ese momento. «Mando un beso enorme, invito a todos a El divorcio del año, que es una gran obra de teatro», afirmó.

Finalmente, cuando le preguntaron si desmentía categóricamente la información difundida, respondió: «Claramente, sí». Y agregó: «No tengo idea de dónde salió. Estoy en mi casa contestando amablemente tu mensaje, que es lo que corresponde».

Otro antecedente en 2023

El episodio de marzo no fue el primero en el que el nombre de Ernestina Pais quedó asociado a un incidente vial.

En diciembre de 2023, la conductora había protagonizado un choque contra un vehículo estacionado en la zona de la avenida Cantilo y el Puente Labruna, en el barrio porteño de Belgrano.

Según trascendió entonces, Pais se negó a realizar tanto el test de alcoholemia como el narcotest requeridos por las autoridades. Como consecuencia, se le labró el acta correspondiente y el vehículo fue secuestrado.

Tras ese episodio, la conductora fue trasladada a su domicilio en un móvil policial.

La muerte de Ernestina Pais, ocurrida este viernes a los 54 años, generó una profunda conmoción en el ámbito periodístico, artístico y televisivo argentino, donde colegas y figuras públicas comenzaron a despedirla y a recordar su extensa trayectoria en los medios de comunicación.