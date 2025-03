¿Es Sofía Herrera? Se conocieron los análisis de ADN sobre la hija adoptiva de los detenidos por el caso Loan

Un nuevo capítulo en el caso Loan generó gran expectación a casi nueve meses de su desaparición. Se difundieron fotos de la hija adoptiva de Carlos Pérez y María Caillava, detenidos por el caso, lo que provocó comparaciones con Sofía Herrera, la niña desaparecida en 2008. Ante esto, la Justicia ordenó un análisis de ADN para despejar cualquier duda. Cuáles fueron los resultados.

El caso de Loan, quien desapareció en el paraje El Algarrobal en Corrientes, desveló una serie de elementos que se entrelazan en una trama de incertidumbre. Uno de estos aspectos fue la comparación entre la hija adoptiva de Carlos Pérez y María Caillava, aún detenidos por el caso de Loan, y Sofía Herrera, desaparecida en 2008 en Ushuaia.

Tras la viralización en redes sociales de fotos de la hija adoptiva del matrimonio, muchos usuarios señalaron el sorprendente parecido físico con Sofía. Comentarios como «El parecido es demasiado» y «Es idéntica a Sofía Herrera» circularon rápidamente, lo que motivó a la justicia a tomar medidas para despejar cualquier duda al respecto.

El juez de Instrucción Número 1 solicitó un análisis de ADN, realizado el 23 de febrero, el cual confirmó que no existe ninguna relación filiatoria entre la niña de Pérez y Caillava y los padres de Sofía, Fabián Herrera y María Elena Delgado, informó Clarín.

¿Qué informó el análisis de ADN? Los resultados sobre la hija adoptiva de los detenidos por el caso Loan

El informe, realizado por el Laboratorio del Colegio de Farmacéuticos de la Capital Federal, concluyó de manera concluyente que las muestras de ADN extraídas no muestran vínculo alguno. Para la familia de Sofía, este resultado no fue una sorpresa, ya que la madre de la niña había expresado previamente que no veía similitudes con su hija. «Por el color de piel, es más blanquita, mi hija sería más morochita», comentó en una entrevista.

El caso de Sofía Herrera continúa siendo uno de los más desgarradores en la historia de las desapariciones en Argentina. La niña, que tenía solo 3 años y 8 meses cuando desapareció, se encontraba con su familia en un camping de Río Grande, Ushuaia, cuando se separó por unos minutos del grupo y nunca más fue vista.

La semana pasada, el fiscal federal Carlos Schaefer solicitó que se mantuviera el procesamiento con prisión preventiva de los imputados en la desaparición del niño, y aseguró que las pruebas disponibles indican que Loan fue sustraído por Carlos Pérez y María Caillava, quienes, junto a otros implicados, continúan siendo investigados.