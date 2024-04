Especialista del Malbrán: «Fumigar debería ser la última opción contra el dengue»

El dengue marcó un récord histórico de contagios en el país en lo que va del 2024 y una investigación del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemoepidemias (CeNDIE), dependiente de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbrán, detectó que los mosquitos empezaron a mostrar resistencia a los insecticidas.

Según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, los casos bajaron en los últimos días. De todos modos, durante las primeras 13 semanas del año se notificaron 269.678 personas con dengue, de las cuales 197 murieron a causa de la enfermedad.

El CeNDIE, junto con la Red Argentina de la Vigilancia a la Resistencia a plaguicidas, lleva adelante un proyecto de investigación desde 2019 que analiza el estado y distribución geográfica actual de la resistencia a los plaguicidas en poblaciones de Aedes aegypti.

La directora del centro, Mariana Manteca Acosta, dijo que, a partir de los resultados del estudio, están advirtiendo a los municipios sobre el impacto del mal uso de los insecticidas ya que los mosquitos empezaron a mostrar resistencia y por lo tanto, se requieren estrategias comunitarias «para los estados inmaduros -que permanecen mucho más tiempo- y se conocen como los ciclos de cría».

«Los insecticidas no deberían ser utilizados a gran escala porque los mosquitos también están expuestos a otros insecticidas, como por ejemplo los del agro. Con el estudio empezamos a detectar que hay grados de resistencia debido a varios factores. Por eso se solicita que solamente se apliquen en los momentos de brote, y no como manera preventiva apenas aparecen los primeros mosquitos, porque el insecticida no es agua», explicó Manteca Acosta.

Entendió el pedido de la población de mayor fumigación «porque es lo que se conoce, pero el mal uso o sobre uso de los insecticidas hace que estas poblaciones de mosquitos empiecen a tener esta resistencia«.

Insistió en que los insecticidas matan al mosquito adulto, «pero hay que saber en qué momento hacer la fumigación. Algo que nosotros recomendamos es atacar los estados inmaduros que son las larvas y así evitar los potenciales sitios de cría» (donde los mosquitos ponen los huevos).

Dijo que «un potencial lugar de cría es cualquier objeto que acumule agua y eso es lo que hay que evitar. No es solo una botella con agua. Los lugares potenciales son miles y más en las ciudades de Argentina en las que el mosquito se fue adaptando a todo, es bien urbano, y no está en zonas silvestre«.

Las epidemias de dengue en Argentina ocurrieron en 2009, 2016, 2020, 2023 y 2024. En 1986 Aedes aegypti apareció en la provincia de Misiones, en el 1995 ya estaba en la provincia de Buenos Aires y «en 2024 el mosquito llegó a Neuquén».

«El mosquito empezó a bajar hacia el sur por varios puntos: la crisis climática, lugares que siempre fueron fríos comenzaron a ser tropicales y las ciudades cada vez son más urbanas. Hay más traslado de personas y por ejemplo en las gomas de neumáticos es uno de los lugares donde se concentran los mosquitos porque se acumula agua y así viajan. Se trasladan y así llegan a lugares donde Aedes aegypti no hubiese llegado solo«, comentó Manteca Acosta.

Destacó además que, este año, la zona NEA del país por primera vez se convirtió en corredor endémico porque hubo casos todo el año. Algo que nunca había ocurrido. En tanto, en el NOA hay permanencia contínua del mosquito.

«Vamos hacia una Argentina mas tropicalizada con mayor urbanización y el uso de la tierra por soja. El mosquito se adaptó a esto y va a acompañarnos. Por eso, hay que pensar estrategias porque yo cuido mi patio pero ¿mi vecino qué hace y qué hace el municipio? Todos tenemos un rol en la salud comunitaria«, concluyó.

Información de Noticias Argentinas