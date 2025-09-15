Estaciones de la Memoria en Cipolletti para recordar la Noche de los Lápices y la desaparición de Leticia Veraldi

Leticia Veraldi es una estudiante del colegio Belgrano de Cipolletti que fue secuestrada en 1977 cuando regresaba del secundario hacia la casa de la familia Labrune, que ahora es la Casa de Leticia. Sigue desaparecida. Secundarios de Cipolletti, en una intervención artística, recrearán aquel recorrido con una guiada a cargo de la carrera de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue.

A dos años del fallecimiento de la dirigenta de la APDH, Noemí Labrune, la Casa de Leticia, editó una segunda tirada del boletín que se repartirá en la Universidad y en las visitas institucionales a la Casa de Leticia, convertida en parte en una residencia universitaria, sitio de Memoria y en una construcción sustentable, abierta a la comunidad.

El 16 de septiembre en Argentina, con diferentes actividades, se conmemora el día del estudiante secundario a 49 años del secuestro y desaparición en La Plata de diez adolescentes, en su mayoría de 16 años, que luchaban por el boleto estudiantil gratuito.

«Cuatro escuelas secundarias de Cipolletti, con el aporte pedagógico de sus profesores, trabajaron durante más de un mes la temática de la memoria de la Noche de los Lápices y de tantos estudiantes secundarios secuestrados y perseguidos», explicó Silvia Barco, integrante de la APDH.

Desde la organización de derechos humanos, se aportaron textos, documentos y videos, como soportes pedagógicos para trabajar la memoria «respecto de tantas noches de los lápices en el país, entre ellos, la persecución y secuestros de estudiantes del colegio nacional Vicente López y la historia de Leticia Veraldi», explicó Barco.

La llamada de tambores e intervención artística comenzará a las 14 en el colegio Belgrano. Desde la organización se le solicitó a la intendencia cipoleña la asistencia de inspectores municipales para acompañar y cuidar a los jóvenes durante el recorrido que incluirá una caminata y parada en la Plaza de la Justicia, donde habrá una exposición de las producciones literarias realizadas durante las clases y actividades coordinadas por la agrupación Jóvenes por la Memoria.

La marcha continuará con paradas en «estaciones de la Memoria» como la comisaría de Cipolletti -declarado por Nación como Sitio de Memoria- y la esquina de Alem y Villegas, el lugar del secuestro de Leticia Veraldi.

Estudiantes de Turismo guiarán el movimiento de jóvenes y del público que se convoque. El fin de las estaciones será en Villegas 775, la sede de La Casa de Leticia, donde se realizará una actividad de charla y encuentro con Dora Seguel y Pedro Maidana, secuestrados desde establecimientos medios de Cutral Co en junio de 1976, durante el operativo militar y policial de copamiento que se realizó durante varios días en la comarca petrolera.

«Se pondrá en diálogo el pasado reciente con las expectativas, sensibilidades y proyectos actuales de los estudiantes, porque recordar es no repetir», planteó la APDH en una invitación pública a participar de la actividad que tiene previsto el cierre alrededor de las 18.

La segunda edición del boletín

La segunda edición del boletín de La Casa de Leticia se hizo en la imprenta universitaria. Está disponible en versión digital en la página de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional del Comahue, explicaron sus compiladores, Juan Pablo Bohoslavsky y Betina Labrune.

«Hay una evidente necesidad renovada de conectar con la agenda de Derechos Humanos como contrapartida a una realidad asfixiante» de políticas de violencia, dijo Bohoslavsky quien destacó que se trata de escritos con reflexiones sobre el legado de Noemí Labrune, el pasado reciente y la conexión con el presente y futuro.

Betina agregó que a dos años de su fallecimiento, aquellos proyectos que abrazó «siguen vivos, vigentes y semillando» en resistencias jóvenes y buenos sueños colectivos.

Los textos del boletín exponen los planteos que dejó Noemí Labrune y el trabajo social de Leticia Veraldi y su desaparición, dijo Bohoslavsky. Destacó que la casa ecosustentable «demuestra que las cosas se pueden hacer de otra manera: el presente es una acción contracultural, contra políticas de modelo productivo que aceleran el cambio climático», describió.

Para Boholavsky, el legado de Labrune continúa omnipresente con la Casa de Leticia y la guiada con universitarios y secundarios desde el colegio Belgrano hasta la Casa de Leticia es parte del camino que ella inició y que perdura. «Seguimos bailando su música» , describió.