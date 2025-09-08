Piden definiciones en el amparo de la exU9 y el actual Parque Jaime De Nevares en Neuquén

La Defensoría Pública Federal solicitó que la jueza Carolina Pandolfi dicte sentencia en la causa iniciada en 2018 cuando la exU9, ubicada en el microcentro de Neuquén capital, fue intervenida con la apertura de calles internas en la parte posterior de la vieja cárcel federal. El desarrollo del Parque Jaime de Nevares fue la intervención que encaró la actual gestión municipal ante un proyecto de Nación durante la presidencia de Mauricio Macri que buscaba una urbanización con edificios bajos de departamentos.

El amparo para el cese de tareas lo inició el exdefensor federal Pablo Repetto, tras el planteo de organizaciones intermedias que solicitaban claridad en el proyecto que se conocía en los medios de comunicación. Pedían que se realizaran los estudios de impacto ambiental y que se llamara a una audiencia pública para explicar el proyecto.

En 2018, el gobierno nacional inició el traspaso de la exU9 a la provincia a cambio de la cárcel de Senillosa, actualmente Complejo Federal V. Pero nunca terminó el proceso de inscripción de los terrenos en la Escribanía General de la Nación.

El amparo iniciado por Repetto incluía todo el terreno de uso penitenciario, de más de nueve hectáreas. En las audiencias se autorizó la apertura de calles y la parquización de la zona posterior a los calabozos y oficinas de la vieja cárcel federal (que hoy se conoce como Parque Jaime de Nevares) porque se consideró que eran modificaciones superficiales.

En diciembre finalizaron las declaraciones e intervenciones de las partes en el juicio. El defensor Pablo Matkovic y la defensora coadyudante, Gabriela Arruiz, pidieron que se pase a sentencia y se cumpla lo que se solicitó en cuanto a la licencia ambiental que las partes debieron haber solicitado antes de intervenir en el sector carcelario o los patios extramuros.

En la causa interviene el Estado nacional, que sigue como titular de terreno a pesar de los convenios firmados y las entregas simbólicas de llaves. El Estado municipal, que desarrolló el Parque Jaime de Nevares y el Estado provincial, que reclama el cumplimiento de los acuerdos firmados en el traspaso y esgrime el proceso de participación ciudadana por el que la Universidad Nacional del Comahue y otras organizaciones sobre el destino recreativo, deportivo y cultural del complejo.

El municipio espera

«El compromiso de la municipalidad fue iluminar, intervenir con agua de riego y hacer las calles. Si Nación quiere ejercer su derecho a la propiedad, es otro tema. Se han sancionado ordenanzas municipales que trataron de defender el espacio cuando se quiso avanzar en la venta», dijo el secretario de Gobierno y Coordinación, Hacienda y Planificación de la comuna, Juan Martín Hurtado.

Aclaró que si bien el área de 4,3 hectáreas parquizadas sigue bajo dominio municipal «nosotros ratificamos lo que veníamos diciendo que es uno de los parques más importantes que tiene la ciudad y queremos que siga manteniendo el estatus de parque para el disfrute de los vecinos, que ya se lo apropiaron».

Hubo dos oportunidades en los que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) intentó subastar el lugar: durante la administración del ex presidente Mauricio Macri y luego se insistió en la actual gestión, en un decreto en el que se hablaba de la disponibilidad de los lotes de Neuquén para iniciar la subasta junto con otros terrenos que pertenecen al Ejército.

En los llamados a subasta de diciembre de 2018 y marzo de 2019, la convocatoria quedó desierta. Repetto exigió que en las ofertas para remate público se indicara que el terreno estaba bajo disputa judicial.