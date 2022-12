Estafas con viviendas en Río Negro: «Un día se levantaron, quisieron ser pastores y empezaron a estafar gente»

«La forma de operar de ellos es a través del templo en Avenida Roca y Moreno. De ahí sacaron mucha cantidad de personas que conocieron a la empresa. Entraron en la confianza por medio de la iglesia», contó una damnificada de la empresa «AZ Construcciones» a RIO NEGRO, quien les pagó el 100% de la casa, pero nunca se la terminaron.

Mónica es comerciante de Roca y madre de dos niños. También es evangélica aunque no es parte de la congregación de estos pastores denunciados (y apoderados de la constructora), Néstor Fabián Jaramillo y Jaquelin Mercado.

Luego de ser víctima de un incumplimiento de contrato, no le quedó más remedio que unirse con el resto de los damnificados de la región quienes denunciaron civil y penalmente a esta firma. Sin embargo, esta mujer conocía el otro costado de los empresarios: su vínculo con la religión y desde allí comenzó a desandar el conflicto.

Los terminó acusando de captar víctimas de la empresa privada a través del templo. Según la denunciante, al menos el 40% de los damnificados habría salido a partir de los vínculos de la iglesia.

La damnificada, de 34 años, inició una investigación por su cuenta y con sus propios medios, para «desbaratar» lo que consideró hechos de estafa y de abuso de poder. Habló con varias personas que salieron de la iglesia y también con exempleados de la firma.

«Ellos un día se levantaron, quisieron ser pastores y empezaron a estafar gente», acusó la mujer. Comentó que se fueron trasladando de lugar e iniciaron con «células» en casas donde conocieron a muchos vecinos. Luego se mudaron a la iglesia en calle Chaco 1179 en barrio Los Olmos y por último a Avenida Roca y Moreno (Visión de Futuro – Auditorio de los Milagros), donde finalmente cerraron las puertas hace un mes, según confirmó también Isaac Riquelme, titular de la Federación del Consejo Pastoral Evangélico de Roca.

Fuentes cercanas a la investigación, cuentan que hace poco tiempo una damnificada por AZ irrumpió en medio de una reunión religiosa donde funcionaba el templo y lo hizo ante medio centenar de feligreses. Allí habría insultado a los pastores y finalmente la sacaron del lugar.

El corralón de la empresa AZ Construcciones denunciada por estafas quedó vaciado. Foto: Cesar Izza

Entregó una camioneta para pagar la casa

Mónica pagó el 95% de la casa y puso su camioneta como parte de pago, la cual apenas tenía unos kilómetros recorridos, estaba casi nueva. Sumó el dinero restante y estuvo a punto de cancelar la cifra que indicaba el contrato en 2019, pero la obra nunca avanzó y la llave de la casa nunca llegó a sus manos.

“Quería construir una vivienda, pero no iba a poder sola. Empecé a averiguar en varias constructoras“, recordó y contó que ver publicidades de AZ con la Fiesta de la Manzana fue un factor que influyó en su decisión y terminó optando por esa empresa.

El compromiso acordado por las partes, según la clienta, era que la vivienda se entregaba a los tres meses de cancelado el monto, pero empezó a pasar el tiempo y no había novedades. “Cuatro meses y nunca me contactaron”, contó. Luego logró hablar con los dueños y le dijeron que ella había entendido mal, que recién al trimestre iniciaban la obra.

“Ahí empezó la odisea”, contó Mónica. Pasaron entre ocho a diez meses más. Luego comenzaron algunos trabajos pero fue “un desastre”. Las partes entraron en conflicto pero no llegaron a ningún acuerdo. “Yo no tenía plata, ni vehículo, porque se los entregué a ellos. Se me vencía el contrato de alquiler y soy madre de dos hijos. Fui a consultar a una abogada y desde ahí no contestaron más mis mensajes”, recalcó la entrevistada quien radicó una denuncia penal en Roca.

Ahora, espera una respuesta judicial así como el resto de los denunciantes, quienes desde hace unos días se están movilizando entre el Municipio de Roca y la Ciudad Judicial. La semana que viene, el grupo movilizado, anticipó que ingresará un petitorio ante la justicia.

Días atrás RIO NEGRO reveló el caso de una mujer jubilada que los denunció. Trabajó en la casa particular del matrimonio y se unió a la congregación evangélica que ellos lideraban. Luego le ofrecieron iniciar el plan de pago para tener su casa propia, a lo que la mujer terminó accediendo tras la insistencia, pero nunca se lo iniciaron.

Foto: Juan Thomes

Un pasado dudoso

Varios damnificados aseguraron que el denunciado Jaramillo ya venía operando en otras empresas en la ciudad. Una de ellas habría sido “Grupo Red” hace varios años, firma con la cual se habrían cometido más de un centenar de estafas con autos.

«No tuvimos intención de estafar a nadie»

Jaqueline Mercado, una de las pastoras denunciadas, habló con este medio días atrás y aclaró que ella y su esposo pertenecían a la Iglesia Auditorio de los Milagros y los avalaba «el pastor Jhonatan».

«Nos tomamos un tiempo, pero no abandonamos a las almas», había dicho la mujer este jueves, quien aseguró que continúa con su actividad religiosa pero en otra congregación. Aclaró que dejó de pertenecer a ese grupo porque «no compartía algunas ideas» pero que en ningún momento el problema con las viviendas afectó de manera directa ese vínculo religioso.

Mercado comentó que ya entregaron 53 viviendas. «Actualmente hay clientes que no pagan pero quiero aclarar que en ningún momento tuvimos la intención de estafar a nadie. A la gran mayoría de las empresas les pasó lo mismo, una casa que costaba 2 millones ahora cuesta 8. Hay mucha diferencia», se lamentó.

No es la única empresa denunciada

AZ Construcciones no es la única empresa constructora denunciada por estafas. Son más de cinco en la región y RIO NEGRO contabilizó al menos 207 casos, según un relevamiento realizado desde abril a la actualidad entre denuncias civiles, penales y en organismos del Estado como Defensoría del Pueblo y Defensa al Consumidor.

Todos los hechos datan del 2018 en adelante y las denuncias provienen de clientes que residen en Cipolletti, Roca, Fernández Oro, Allen, San Antonio Oeste, Viedma, Bariloche, Cutral Co, Senillosa, Añelo, Las Ovejas, Neuquén Capital, entre otras localidades. Hasta donde se conoce, las empresas denunciadas son: “Viviendas Amanecer”, “AZ Construcciones”, “Del Lazio Constructora”, “HS Desarrollos Urbanos” e “Intec”.