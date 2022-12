Estafas con viviendas: «Los pastores me dijeron que no era tanto, que Dios me iba a ayudar»

«Yo los conocí a través de la iglesia. Primero trabaje con ellos y después me ofrecieron el plan (de vivienda). Yo no quería porque en ese momento era pensionada, pero me dijeron que no era tanto, que Dios me iba a ayudar». Así fue el testimonio de una mujer jubilada de Roca que con sus 61 años se sumó a los reclamos contra la empresa «AZ Construcciones».

La mujer es jubilada hace menos de seis meses y alquila, no tiene casa propia. Conoció a los denunciados Néstor Fabián Jaramillo y Jaquelin Mercado hace años, meses antes de la pandemia. Trabajó en su casa particular con tareas domésticas y se unió a la congregación evangélica que ellos lideraban. Luego le ofrecieron iniciar el plan de pago para tener su casa propia, a lo que la mujer terminó accediendo tras la insistencia.

«Tenía la ilusión de mi casa. Tengo ocho cuotas pagas necesito saber donde esta mi dinero y que pasa», dijo junto a los otros manifestantes que en algunos casos entregaron cerca de 1,5 millones de pesos.

«Yo trabajaba en la casa (de los denunciados). Me vendieron un plan cuando todo esto viene de hace muchos años atrás. Sabían mi condición. En ese momento que empecé a pagar el plan era pensionada, no tenia ni siquiera la jubilación. Sabían como me sacrificaba para pagarle todos los meses los 8.000 pesos», advirtió la damnificada.

«Cuando me enteré de todo esto, el cobrador nunca más llegó a mi casa. Me entero de que renunció. Empecé a mandarles mensajes y me contestaban con evasivas. Mi hijo habló con el pastor Jaramillo y le dijo que no se haga problema que me iban a dar las cuotas que ya había pagado. Me conocen muy bien. Saben donde vivo, yo iba a su iglesia», contó la mujer.

Mensajes intimidatorios

Llegó a pagar seis cuotas del plan, desde enero de este año pero nunca más le respondieron. En las últimas horas, la presunta pastora y esposa del apoderado de la empresa, comenzó a mandarle mensajes de Whatsapp, hostigándola por haber participado en la manifestación frente al Municipio de Roca el lunes.

¿Captaron clientes a través del templo?

Tras una investigación de meses de RIO NEGRO, se pudo confirmar que los apoderados de la empresa, denunciados penalmente por estafa y condenados en lo civil por incumplimientos de contrato; decían ser pastores y ejercían en una congregación llamada «Visión de Futuro – Auditorio de los Milagros» que no cuenta con respaldo legal en la ciudad, según confirmaron desde la Federación del Consejo Pastoral Evangélico de Roca.

Desde el templo, habrían captado a una buena parte de los clientes -trabajadores- que firmaron contratos para construir sus viviendas y entregaron sus ahorros. En 50 casos por lo menos -solo en la ciudad-, nunca terminaron la obra a pesar de la entrega de dinero por parte de los compradores. Por eso muchos damnificados decidieron ir a la justicia.

«De la noche a la mañana ellos cerraron el templo y por supuesto que todos sus feligreses han quedado dando vueltas», comentó ayer Isaac Riquelme, presente de la Federación del Consejo Pastoral Evangélico de Roca, consultado por RIO NEGRO.

Hasta hace un mes aproximadamente desarrollaban su culto en un templo en Avenida Roca y Moreno, pero cerraron el lugar. Al igual que cerraron la sucursal de AZ Construcciones en Bolivia 625 de Roca, donde funcionaba el excasino.

El lunes reclamaron frente al Municipio de Roca donde pidieron explicaciones y amparo al Ejecutivo, y que tome intervención ante las irregularidades como empresa constructora, por falta de planos aprobados y también por ser la firma que construye la casa de la Fiesta de la Manzana. Hoy hicieron lo propio en la Ciudad Judicial donde pidieron celeridad y justicia a los fiscales.