Son más de 200 viviendas sin terminar en Río Negro y Neuquén e investigan si hubo estafas

En muchos casos solo se construyó la platea y no hubo más respuesta de la empresa constructora. (Foto Andrés Maripe)

Una seguidilla de reclamos a empresas constructoras por falta de entrega de viviendas, terminó convirtiéndose en una ola de denuncias en varias ciudades de Río Negro y Neuquén. En los últimos meses, al menos cuatro fiscalías de Roca y Viedma investigan posibles “estafas”. Hay tres imputados en Roca y un sobreseído en Bariloche.

En los juzgados, fiscalías, Defensas del Consumidor y Defensorías del Pueblo es frecuente la recepción de denuncias de damnificados. Los ahoga la incertidumbre tras haber comprometido sus ahorros: ¿Cómo recuperar su dinero y terminar sus casas?

Río Negro contabilizó al menos 207 casos, según un relevamiento realizado desde abril a la actualidad entre denuncias civiles, penales y en organismos del Estado como Defensoría del Pueblo y Defensa al Consumidor. Los datos son estimativos, ya que no todos los organismos brindaron la información actualizada y completa. Lo cierto es que los casos proliferan y los afectados se agrupan para pedir respuestas en toda la región.

Todos los denunciantes, muchos de los cuales brindaron su testimonio a este medio, manifiestan haber sido víctimas de la misma secuencia de hechos. Primero firmaron un contrato, luego entregaron dinero, pero sus obras no avanzaron en tiempo y forma. Luego reclamaron, y en la mayoría de los casos no tuvieron respuesta.

Todos los hechos datan del 2018 en adelante y las denuncias provienen de clientes que residen en Cipolletti, Roca, Fernández Oro, Allen, San Antonio Oeste, Viedma, Bariloche, Cutral Co, Senillosa, Añelo, Las Ovejas, Neuquén Capital, entre otras localidades. Hasta donde se conoce, las empresas denunciadas son: “Viviendas Amanecer”, “AZ Construcciones”, “Del Lazio Constructora”, “HS Desarrollos Urbanos” e “Intec”.

Algunos denunciantes que fueron por la vía judicial en Río Negro, lograron sentencias que les dieron la razón y condenaron a las empresas por “incumplimiento de contrato”, pero aún siguen esperando la indemnización por los daños ocasionados. Otros tantos, fueron por la vía penal y esperan una condena efectiva, porque entienden que detrás de estas maniobras hay una voluntad de engaño para obtener un provecho económico, es decir, un delito. Hasta el momento, eso no se comprobó.

Causas e imputados

“Hay consultas de la gente, que va a Defensa del Consumidor a asesorarse previamente sobre estas empresas. Otras van directamente a la Justicia”, comentaron fuentes del organismo, dependiente del Ministerio de Economía de Río Negro.

Llama la atención la cantidad de denuncias en todos los ámbitos. En Defensa al Consumidor de Río Negro, entre dos empresas (AZ y Del Lazio) concentran 68 denuncias y estas mismas compañías tienen 40 demandas en juzgados civiles en cuatro ciudades de Río Negro (21 y 19, respectivamente). El foco está en Viedma con 16 demandas contra la firma Del Lazio Constructora y 14 contra AZ Construcciones. Le sigue Roca con seis denuncias en los fueros civiles contra AZ y dos contra Del Lazio.

18 damnificados elevaron una denuncia penal asesorados por un abogado de Roca. Foto Juan Thomes.

El titular de AZ, Néstor Fabián Jaramillo, está imputado por “estafa” en Roca. Actualmente, hay tres causas penales en proceso, con unos ocho damnificados. También la pareja Nicolás Sebastián Fotti y Carla Florencia Sosa, de Roca, apoderados de “Intec”, están imputados y habrá una audiencia en diciembre. En el caso de la firma barilochense, “HS”, 58 personas habían denunciado a Horacio Souza, quien hace algunos días fue sobreseído por el delito de estafa (ver aparte).

El fiscal Gastón Britos Rubiolo de Roca es quien lleva adelante la investigación sobre “Intec” por la que se formularon cargos a dos jóvenes por un total de once damnificados. Las fiscales Belén Calarco y Silvana García, tienen causas en trámite, en etapa de investigación preliminar por denuncias a “AZ”.

Publicidad de una de las empresas denunciadas por estafa en Roca. Foto: Juan Thomes

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, actualmente las causas están en trámite y la investigación central pasa por pedidos de informes a organismos como Personas Jurídicas, Habilitaciones Comerciales municipales, Banco Central, AFIP, Anses, entre otros.

Serían hasta ahora unos 80 damnificados en toda la provincia de Río Negro quienes decidieron ir por la vía penal y denunciar a los dueños de las empresas (HS, AZ e Intec) por considerar que detrás de todo su sufrimiento habría voluntad de engaño para lograr en un rédito económico. Esto aún no fue demostrado, pero se investiga y hay abogados que postulan que detrás de los casos, hay delito.

Las denuncias no paran

Hace algunos días se supo que “Viviendas Amanecer” está en conflicto con unas 20 personas en la provincia de Neuquén, quienes alzaron la voz en la última semana. Defensa del Consumidor de Neuquén registró un total de cinco denuncias contra esa empresa en 2022. En la Defensoría del Pueblo se registraron tres. Desde el organismo informaron que dos de los tres reclamos se encuentran en trámite.

Una de las empresas denunciadas en Neuquén. Foto: Matías Subat

Una de las damnificadas, Anabel, explicó que la entrega de las viviendas es a partir de la cuota 36. “Hace dos años pagué todas esas cuotas y tenían 120 días para entregármela, me entregaron el armazón hace un mes y ahí quedó”, contó. Otra de las damnificadas, Yanina, inició acciones legales con su abogado por el incumplimiento del contrato, después de haber pagado un millón y medio de pesos en mano.

Datos 80 damnificados en total denunciaron por “estafa” a tres constructoras en Río Negro.

Causas 5 causas penales están en trámite en fiscalías de Río Negro contra “AZ” e “Intec”

Infracciones 73 denuncias en Defensas al Consumidor relevó este medio entre Río Negro y Neuquén.

¿Contratos incumplidos o maniobras de engaño?

El abogado Nicolás Suárez Colman de Roca quien patrocina un total de 47 casos de dos de estas empresas AZ y Amanecer, postuló que el caso de “Viviendas Amanecer” se diferencia de la constructora Del Lazio y de AZ Construcciones. “En estos casos se puede observar una estafa ya que no intentaron resolver la situación, sino que les importó poco y siguieron vendiendo y haciendo plata, dejando a todos sin nada”, explicó.

Colman aseguró que por parte de AZ hubo maniobras claras para no cumplir ya que “no tenían planos y ni autorización para construir, al igual que Del Lazio, donde había maniobras graves para ocultar bienes y ganancias de las empresas”, afirmó.

“Las actitudes de estas empresas son palmarias y las maniobras que realizan de forma sistemática para ocultar fondos, cambios de razón social” Nicolás Suárez Colman, uno de los abogados con causas de dos empresas

Hay ciertos “patrones de comportamiento” que son similares. “No es lo mismo una empresa que atraviesa una situación transitoria que le impide cumplir contratos y otra cosa muy distinta es una empresa que a pesar de conocer su incapacidad de cumplir, continúa vendiendo productos que sabe que no va a poder hacer entrega”, aseguró.

“Por otro lado, hay que diferenciar los incumplimientos contractuales normales, de aquellos que incumplen a sabiendas, por ejemplo prometer una obra de la cual no tienen los materiales para llevarla adelante, o no tienen mano de obra especializada para su ejecución y sobre todo cuando no han tramitado los permisos de obra o los planos con firmas de profesionales. Ahí ya hay intencionalidad de cobrarle al cliente sabiendo que van a incumplir”.

Federico Dalssaso, querellante en una de las causas contra los apoderados de Intec, en Roca, dijo que el modus operandi en el caso de la empresa que sigue es “captar personas a través de redes sociales, formalizar el contrato de obra mediante escribano público, firmar un pagaré, dando apariencia de seriedad y solvencia total, pero cuando lo queres ejecutar no tienen nada”.

Consultado sobre el accionar de la justicia, Colman opinó: “La justicia está haciendo su trabajo, aunque creo que podría hacer mucho más«.

Multas 1.000.000 pesos fue la multa máxima que Defensa al Consumidor de Río Negro aplicó sobre empresas como “Del Lazio” y “AZ” por infracciones a la Ley de Defensa al Consumidor.

No hubo estafa en un caso con 58 denuncias

“Hay muchas personas afectadas económicamente, pero hay que hacer una clara división de aguas entre lo que es un incumplimiento contractual de un delito penal. Si no, cada vez que una empresa que celebra un contrato no puede cumplir, entonces estaría cometiendo un delito penal. Y no es así”.

Las palabras del juez Martín Arroyo, quien dispuso el sobreseimiento de Horacio Souza acusado por 58 familias por construcción de viviendas en Bariloche, arrojaron luz sobre el debate que atraviesan no solo los damnificados sino también el Ministerio Público Fiscal al investigar estos hechos. Este fue uno de los primeros casos de denuncias múltiples de este tipo en Río Negro, en 2018. Hace algunos días hubo un veredicto respecto de la acusación penal, tras el pedido del fiscal Guillermo Lista.

“Que haya mucha gente afectada es lamentable, pero esto no conlleva que se haya cometido un delito. Una cosa es incumplimiento contractual; otra, armar un montaje, un ardid” Juez Martín Arroyo, sobreseyó a empresario de Bariloche con 58 denuncias

Está claro que el “incumplimiento contractual y los perjuicios” deben dirimirse en el ámbito del fuero civil y así es como se hizo en varios casos denunciados, donde los magistrados de Juzgados Civiles fallaron y ordenaron indemnizaciones. En el caso de “HS”, para el fiscal se demostró que existían las cuentas bancarias de la sociedad y que hubo operaciones. Además, no se pudieron identificar maniobras engañosas.

“Estamos en un país donde, por las condiciones macroeconómicas, no es descabellado que, en Argentina, las empresas quiebren y no puedan cumplir. Esto es lamentablemente moneda corriente”, cerró el magistrado en el reciente fallo que cerró una etapa abierta hace cuatro años. “Le va a costar a Souza caminar tranquilamente por Bariloche. Hace tres años que no lo hace justamente por esta investigación”, dijo su defensor.