Este sábado, en Bariloche: primer Campeonato de Sapito en Argentina

Este sábado 14 de febrero, a partir de las 15, en Playa sin Viento, Lago Moreno, se realizará la primera competencia del clásico Sapito; algo tan simple pero extraordinario de nuestra cultura como tirar una piedra al lago y verla rebotar. El Deporte Nacional Patagónico más practicado.

La Patagonia guarda una costumbre eterna que atraviesa generaciones. No hacen falta estadios, árbitros, ni tecnología. Alcanza simplemente con un lago planchado, una piedra chata y el impulso instintivo de lanzarla.

Hacer sapito es, sin dudas, el deporte más jugado pero el menos reconocido. Hasta hoy.





El próximo sábado, entre las 15 y las 19 horas, en Playa sin Viento, Lago Moreno, Circuito Chico, Bariloche, Cerveza Patagonia convoca a todos a vivir el Primer Campeonato de Sapito en Argentina, una iniciativa que busca convertirlo en Deporte Nacional Patagónico.

Con la conducción de @salvalacocina, 16 jugadores que fueron seleccionados luego de lograr un mínimo de 15 rebotes desafiarán sus capacidades ante un jurado compuesto por tres integrantes, uno de ellos viaja desde Reino Unido exclusivamente para ser parte de la jornada. Se trata de Phill Bloxham, @stone_skimmer, un aficionado del Sapito, que tiene su propio récord: 150 metros alcanzados. Los participantes competirán por grandes premios, entre los que se destacan estadías en OVO Patagonia Chaltén.

El patito tiene sus embajadores

Lo cierto es que la práctica de hacer sapito o patito tiene “embajadores”. El actual récord mundial pertenece al estadounidense Kurt Steiner, quien logró que una piedra rebotara 88 veces en la superficie del agua. Ese hito fue certificado por Guinness World Records el 6 de septiembre de 2013 en el Bosque Nacional Allegheny, en Pensilvania. Steiner, apodado “The Mountain Man”, ha dedicado décadas a perfeccionar su técnica y ha recolectado más de 10.000 piedras de alta calidad para sus lanzamientos.

La piedra ganadora pesaba entre 85 y 225 gramos, era muy lisa, plana y tenía un grosor de entre 6 y 8 milímetros. Y aunque el récord se cuenta por rebotes, existe otra categoría de distancia más larga que ostenta el escocés Dougie Isaacs, con un lanzamiento de 121,8 metros. Asimismo, los expertos sugieren que, teóricamente, un humano podría llegar a alcanzar hasta 300 rebotes si las condiciones de velocidad y ángulo fueran absolutamente perfectas.

Los amateurs también podrán participar, este sábado

Con distintos nombres, la actividad se popularizó en casi todo el mundo e incluso se celebran torneos en diferentes ciudades cada año. Claro que requiere una técnica especial. Además de elegir piedras planas, finas y con bordes lisos, es preciso sujetar la piedra con el dedo índice a lo largo del borde, sosteniéndola con el pulgar y el mayor. El “tirador” debe estar agachado, lo más cerca posible de la superficie del agua. La piedra se lanza paralela al agua (con un ángulo bajo) con un giro de muñeca rápido para darle efecto de rotación (spin). Finalmente, es fundamental que la piedra impacte plana y con una trayectoria paralela, con la parte delantera ligeramente elevada.

Para aquellos aficionados que quieran vivenciar el Campeonato y desafiar sus habilidades, también podrán divertirse y jugar. Cerveza Patagonia los espera con un Torneo Amateur para todos los participantes mayores de 18 años. La inscripción es desde las 15 hasta las 16.30, y los dos mejores jugadores se sumarán al primer Campeonato de Sapito del país