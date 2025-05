Esto es en off: la política regional y nacional en los pasillos

Neuquén

Nadia lo hizo

La diputada nacional Nadia Márquez consiguió finalmente la foto con el presidente Javier Milei, luego de una convocatoria del mandatario a los legisladores. La foto la convalida en el espacio y la planta con otra impronta frente a los sectores libertarios que no son de la LLA y a los propios.

Piedra libre para el Chino

El diputado provincial mandato cumplido del Frente Renovador Carlos Chino Sánchez se lo comenzó a ver en fotos junto al ministro de Seguridad, Matías Nicolini.

Carlos Chino Sánchez acompaña al ministro de Seguridad Matías Nicolini.

El vecino tardó 18 horas en el viaje

La intendenta de Las Ovejas, Marisa Antiñir, contó que recibió la visita del alcalde de San Fabián de Alico, Cristofer Valdez, de la vecina región del Ñuble. La idea es potenciar el paso Minas Ñuble. La distancia entre ambas localidades es de 120 km pero como no está abierto, el vecino tardó 18 hs para dar una gran vuelta.

El embajador de Neuquén en Río Negro

El intendente de Senillosa Lucas Páez acompañó al ministro de Economía , en la Jornada Patagonia Norte de la Expo Alfalfa 2025, realizada en Cipolletti. Allí mostró la producción de alfalfa que tiene en el ejido municipal más grande de Neuquén y recibió halagos del gobernador Alberto Weretilneck. Páez, el embajador de la alfalfa.

Las esquinas de Vista Alegre tienen ese qué se yo

“Ahora el intendente nos va a contar qué se hizo”, desafió el gobernador Rolando Figueroa a José Asaad, intendente de Vista Alegre (Comunidad). Ni lerdo ni perezoso, Asaad dijo que habían hecho 8 cuadras de asfalto con toda la inversión que conlleva para que no se vuelva a romper para instalar servicios.

«Yo veo una no más», le dijo Figueroa a José Asaad pero es que estaban en una esquina

“¡Pero yo veo una sola cuadra!”, le retrucó Figueroa a lo que Asaad le dijo que las otras no se veían porque estaban a la vuelta de la esquina y lo invitó a caminar hacia el lugar para observar y pisar el nuevo pavimento.

El contexto de buen humor primó en la visita del gobernador y que tuvo una atenta y escrutadora mirada de la dirigente del Partido Justicialista Provinda Hernández. Se destacó que hace 3 décadas se esperaba el asfalto.

Río Negro

Rivero y el ejemplo con el narcotest

Ariel Rivero recorre la provincia en clave electoral y, en su paso por Bariloche, tuvo una misión particular: se realizó el análisis de narcotest para respaldar la iniciativa del concejal Facundo Villalba. Después del estudio, ambos compartieron un cargado desayuno para reponer energías antes de seguir hacia El Bolsón.

Preocupación vial y el enojo de Acevedo

El titular del bloque ARI, Javier Acevedo insistió por el estado de las rutas nacionales y habló de la “falta de voluntad de diálogo” del delegado nacional de Vialidad Enzo Fullone. “Nunca se dignó a recibirnos, se negó a establecer un diálogo, ya que solicitamos tres reuniones”, sin respuesta, informó el legislador roquense.

El juez electoral y el análisis de una banca

El juez electoral Carlos Da Silva finalmente ingresaría en el pedido de Primero Río Negro para que se revoque el mandato del legislador César Domínguez, electo por esa fuerza, pero que se pasó a La Libertad Avanza. El trámite se demoró por la inclusión de pruebas, pero el expediente ya está para el análisis de fondo por parte del magistrado.

Weretilneck y Maria Emilia juntos ¿por necesidad?

Por tercera semana seguida Alberto Weretilneck estuvo en Roca junto a María Emilia Soria.

La fluidez del contacto no deja de generar suspicacias políticas.

En apenas una semana compartieron actos en la Sociedad Libanesa de Roca y en la CAIC, en el lanzamiento de la Agencia de Desarrollo de Río Negro.

La cercanía fue interpretada desde fuentes del Gobierno provincial como una necesidad, no como una alianza, aunque sea temporaria.

Se dijo que la intendenta de Roca ahora no tiene un paraguas de protección nacional como en la época de Alberto Fernández, y necesita una buena relación con el gobernador, que por su parte se muestra en una ciudad que le es esquiva electoralmente, de cara a los comicios de octubre.

La formación del partido contrareloj del proceso electoral

Creo es el partido en formación de Aníbal Tortoriello. Su apoderado Nicolás Yansen fue llamado a la audiencia de la Justicia Electoral, pero aún no está habilitado para la elección de octubre. Su dirigencia apura el trámite y, el martes, entregó 2492 fichas de afiliaciones, cumpliendo con las 2416 requeridas. La entrega pasó al control judicial.

Mario Rojas, Shirley Herreros, Rodrigo Ramirez, Soledad Maradona, Adrián Pecollo