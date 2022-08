Estudiantes de Cipolletti realizan actividades de prevención en salud en la Línea Sur de Río Negro

Estudiantes y docentes de la cátedra Medicina Infantil de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue de Cipolletti realizaron tareas de prevención y promoción de la salud en la Línea Sur de Río Negro. El objetivo es mejorar las condiciones de salud de la población infantil.

El proyecto de extensión «Ensamblando saberes y experiencias sobre salud infantil» es un proyecto que se realiza desde hace seis años. La fundadora, Mónica Reyna expresó «todo empezó porque queríamos hacer un proyecto de trabajo con la comunidad que no tenía acceso a la facultad».

Este año, en mayo los estudiantes regresaron a Los Menucos, los parajes Comicó y Prahuaniyeu a realizar tareas para articular experiencias y saberes entre agentes locales y el equipo de extensión y generar espacios de promoción de la salud.

Reyna explicó «les informamos a los directores de los hospitales acerca del proyecto y de la idea de dejar dispositivos instalados en los parajes y así comenzó todo. En 2015 comenzamos a trabajar y en el 2016 ejecutamos el primer proyecto en promoción y protección en salud. Nos reunimos con los agentes de salud y educación para conocer la realidad, y ver qué es lo que ellos necesitaban. Nos plantearon la necesidad de dar educación sexual, consumo problemático, salud bucal, nutrición y ahí empezamos a preparar actividades”.

Entre las actividades realizadas por los estudiantes, se encuentran la feria de educación para la salud, talleres de alimentación saludable, prevención, salud bucal y educación sexual integral.

De las actividades participan entre 30 y 50 alumnos voluntarios, docentes y no docentes. La doctora Reyna destacó que «los chicos tienen un entusiasmo tremendo, viajan con nosotros, participan y allá trabajan con la comunidad. En los parajes hacemos asistencia porque no hay pediatras, revisamos a todos los niños y escolares para que una vez al año tengan un control con el pediatra. También organizamos charlas para las madres, pero lo fundamental es el control pediátrico. Cuando detectamos casos que necesitan derivaciones las realizamos y cuando podemos llevamos especialistas como cardiólogos y neurólogos para que la gente no se desplace”.

También, dictan talleres de capacitación y actualización del personal del hospital, trabajan con los alumnos de las escuelas y organizan ferias de salud para todos los que desean aprender.

Este año el proyecto se denomina «Reconstruir Salud»

«Este año estamos trabajando con un proyecto post pandemia denominado “reconstruir la salud”. Trabajamos en espacios híbridos, en nuestra plataforma y talleres presenciales, con módulos de capacitación para trabajar con la comunidad y los que deseen generar un dispositivo”, remarco Mónica Reyna.

El próximo año el proyecto se denominará “comunicación intra e interinstitucional y generación de redes en la comunidad porque creemos que esta es la forma de hacer sustentable el proyecto para poder continuar generando dispositivos”, agregó.

El 18 de noviembre los estudiantes regresarán a la línea sur con la directora de la Agencia de Prevención de Adicciones, Mabel Dell Orfano para hacer el cierre del dispositivo ‘consumo problemático’.

El equipo lo encabezan las médicas especialistas Mónica Reyna, Daniela Bassi, Lorena Jorge, Mauricio Scarpello y más de 50 profesionales, estudiantes y trabajadores de las instituciones participan del proyecto.