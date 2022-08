Estudiantes de Junín de los Andes reclamaron soluciones con una nota al intendente

La EPET 4 y el CPEM 65 de Junín de los Andes le enviaron una nota al intendente Carlos Corazini, para que se resuelvan los problemas que tiene el establecimiento educativo. Señalan que tienen dificultades con el suministro de agua, el alumbrado público y con los equipos de calefacción y calderas. La escuela técnica ayer realizó una sentada, mientras que desde el secundario decidieron no asistir a clases hasta que se atiendan sus reclamos.

Una estudiante del CPEM 65, Natalia, dialogó con AM Cumbre y comentó que se trata de un mismo edificio, en donde por el día funciona la EPET y por la noche la escuela para adultos. Señaló que los problemas afectan a unos 400 estudiantes.

Natalia mencionó que los reclamos vienen desde marzo, pero que «sólo se hacen parches, pero no se busca una solución». Los mismos fueron elevados al municipio de Junín de los Andes, debido a que el área de mantenimiento depende de ellos, sin embargo, como respuesta les dicen que ya van a enviar a los responsables o que no cuentan con plata.

La estudiante detalló que, además de tener problemas con la calefacción, tuvieron filtraciones de la caldera de agua. «Todo fue en el mes de marzo, siempre con suspensión de clases», señaló. Mencionó que, si no tienen problemas con la caldera, es con la luz, y si no con el agua, ya que no tienen en el baño. «Venimos de dos años de pandemia y este que podemos hacerlo presencial, no podemos», lamentó.

Natalia añadió que ayer tuvieron una asamblea en la escuela en donde decidieron, como CPEM 65, no asistir a las clases «hasta que no se dé una solución definitiva». Además, agregó que ayer la EPET había realizado una sentada por el mismo reclamo. Durante la jornada de hoy, realizarán carteles para colgar en la escuela y visibilizar el reclamo, como también se definirán cuáles son las medidas a seguir.

Qué dice la nota enviada al intendente Carlos Corazini

Ayer, los estudiantes del CPEM 65 redactaron una nota con los reclamos que tiene el establecimiento que comparte lugar con la EPET 4 de Junín de los Andes. La misma está dirigida al intendente Carlos Corazini, aunque también será enviada a otros espacios.

Natalia, la estudiante del CPEM 65, comentó en AM Cumbre que ayer redactaron una nota con los reclamos para elevar a la municipalidad, a Educación y a la provincia. Entre ellos, señalan que tienen desperfectos o roturas con los equipos de calefacción y de la caldera, además de problemas con el suministro de agua y con el alumbrado público.

En la nota mencionan que, al no tener respuestas por parte del encargado de mantenimiento, ni contar con una fecha para la finalización de los arreglos, solicitan al intendente que «arbitre los medios necesarios para llegar a una solución».

Además, aseguran que estas situaciones generan deserción escolar, incertidumbre e inestabilidad en el alumnado. En el CPEM asisten adultos mayores, algunos con acompañamiento de la Escuela Especial, mujeres embarazadas, como también la población menor de edad que asiste a la escuela técnica.

Nota del Cpem 65 y la Epet 4. Foto: Fm Cordillerana de