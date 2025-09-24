Estudiantes de la Universidad de Río Negro realizan controles de salud bucal a personas gestantes

En septiembre comenzó una nueva etapa para los estudiantes de odontología de la Universidad de Río Negro. Una actividad que no solo los acerca a su futuro en el mundo profesional, sino que también potencia la atención a embarazadas. Se trata de los controles de salud bucal a personas gestantes en el hospital Francisco López Lima de General Roca.

Como todos los años, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, son los jóvenes quienes llevan a cabo estas prácticas. Una actividad fundamental en su proceso académico. La actividad se enmarca en la asignatura Práctica Social Curricular VI, que forma parte del quinto año de la carrera y constituye la primera experiencia hospitalaria de los futuros odontólogos y odontólogas.

“Es la última asignatura que cursan los chicos, o sea, ya casi se reciben. Y el eje de esta materia son las prácticas hospitalarias, es la primera en la que salen al hospital público, porque todo el resto de las prácticas se hacen en el hospital escuela de la universidad”, contó Marcela Chaile a cargo de la asignatura.

Los estudiantes realizan rotaciones en los servicios de obstetricia, pediatría, neonatología y odontología, con especial énfasis en la atención a embarazadas. “Los chicos están cursando una asignatura que es riesgo médico, o sea que contienen todas las herramientas como para poder abordarlas”, detalló la profesional.

El trabajo se centra en el binomio materno-infantil, abordando la importancia de la salud bucal durante el embarazo. “Las enfermedades bucales durante la gestación tienen implicancias en la vida de la madre y del bebé», comentó la odontóloga. Es por esto que la atención oportuna puede bajar el nivel de infección de la cavidad bucal de la madre gestante, disminuyendo la posibilidad de contagio de microorganismos hacia el bebé luego del nacimiento.

Además de la atención clínica, los estudiantes realizan un fuerte trabajo de prevención y educación. “Se habla sobre lactancia, cuidados de higiene y pautas de consulta con el odontopediatra. Es un componente de educación y promoción de salud, acompañado siempre por los docentes de la asignatura y el equipo de odontología del hospital”, agregó la docente.



La experiencia tiene un impacto formativo muy valorado por los estudiantes. “Es diferente cuando se trabaja en este contexto, lo que nosotros llamamos aprendizaje en terreno. Salir al hospital y ver otras realidades es muy rico, porque más allá de lo que aprenden en la asignatura, verlo en vivo son experiencias muchas veces fuertes”, destacó Chaile.

Las prácticas se llevan a cabo todos los miércoles por la mañana de 8.30 a 12 en el Hospital Francisco López Lima y en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Stefenelli, ubicado en calle Vintter 365, de General Roca. Se realizarán hasta el 12 de noviembre inclusive.