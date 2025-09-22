Tierra de telares: voces de tejedoras mapuche en los pasillos de la Facultad de Turismo

La muestra se puede visitar en la Facultad de Turismo hasta el 9 de octubre.

En cada telar hay una historia, y en cada historia, una oportunidad para conocer a las tejedoras de nuestra tierra. En la exposición “Tierra de Telares” cada hilo es memoria y cada color es un territorio para descubrir.

La Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) cumple 60 años y celebra, en simultáneo, la Semana del Turismo mediante una interesante muestra que entrelaza arte, memoria y territorio a través del patrimonio textil mapuche.

“Uichral Qimün Mapu – Tierra de Telares” se denomina a la propuesta, una exposición de trabajos de tejedoras mapuche en telar, que ya se luce desde las 18 de este lunes en los pasillos de la Facultad de Turismo como parte de las celebraciones.

«Desde las raíces profundas del territorio de Neuquén, se traman las voces de la sabiduría del pueblo mapuche y de todos aquellos que nos indentificamos con la fuerza de esta tierra», se asegura en el texto curatorial de la muestra.

“Son tejidos que vienen de distintas comunidades mapuches de la provincia de Neuquén”, comentó Walter Gatica, docente de Historia del Arte de la Facultad de Turismo, específicamente del Departamento de Recursos Turísticos, quien es uno de los referentes de la iniciativa.

Foto: gentileza Walter Gatica.

Este profesor es dueño de la colección y decidió mostrarla en sociedad ante el aniversario de la facultad, de la cual es parte hace muchos años. Además, comparte la curaduría con Estefanía Petersen.

“La muestra va a durar tres semanas, arranca hoy hasta el jueves 9 de octubre y es del área de tejidos al telar mapuche, que son de una colección particular”, comentó a Diario RÍO NEGRO. No fueron expuestas la totalidad de las piezas por razones de espacio.

“El aporte de esta exposición tiene que ver con reivindicar los recursos patrimoniales, culturales, que se impulsan, se gestionan responsablemente de manera sustentable desde la Facultad de Turismo”, explicó Gatica.

La exposición fue organizada por el programa de extensión “FATU Cultural” que se plantea como una experiencia sensible y reflexiva que interpela el rol del turismo en la construcción de una sociedad más inclusiva y sostenible.

El trabajo cuenta con el acompañamiento de la Cátedra Libre de Idioma y Cultura Mapuche de la universidad a través de Lucas Curapil y Elisa Tripailaf, referentes en la promoción de saberes ancestrales y en el fortalecimiento de la identidad cultural regional.

Los tejidos, cargados de historia y cosmovisión, se presentan como testimonios vivos de una cultura que resiste, transforma y dialoga con el presente. El espacio de exposición ahora es un punto de encuentro entre saberes académicos y comunitarios, con los estudiantes, docentes, visitantes y la comunidad en general como protagonistas.

El 60 Aniversario de la Facultad de Turismo

Carlos Espinosa, decano de la Facultad de Turismo, dialogó con Diario RÍO NEGRO luego de dar apertura a la exposición esta tarde, sobre el aniversario de la unidad académica que ya tiene 1.600 graduados ejerciendo en la región y en el país.

«Nuestra institución es pionera en la formación en turismo, desde aquella Escuela Superior de Turismo en la Universidad Provincial del Neuquén, dando los primeros pasos en el largo camino de la profesionalización del sector», dijo respecto de la historia de la FATU.

Sobre el presente, aseguró que hoy enfrentan nuevos desafíos: «Desde la transformación digital y el fortalecimiento de nuestra profesión en un ámbito sumamente dinámico, hasta cuestiones que históricamente han sido centrales para nuestra facultad como la preservación del patrimonio cultural y natural», enumeró.

Graduados 1600 graduados recibieron su título en la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue en toda su historia, según el padrón de Graduados.

Semana Mundial del Turismo

El Día Mundial del Turismo se conmemora el 27 de septiembre. Y la propuesta se enmarca en el lema para este 2025: “Turismo y Transformación Sostenible”.

De esta manera, la Universidad del Comahue se posiciona como una herramienta clave para la promoción de prácticas turísticas comprometidas con la diversidad cultural que piensa en el turismo como una herramienta de transformación social.