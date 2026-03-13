Estudiaron los problemas de sueño en niños y niñas de Bariloche: 8 de cada 10 usan pantallas antes de dormir

Dos de cada diez niños y niñas en edad escolar no descansan la cantidad de horas recomendadas para su edad en Bariloche. Además, más de la mitad no mantiene horarios regulares entre los días de semana y los fines de semana, y ocho de cada diez utilizan pantallas antes de dormir.

Los datos surgen de un estudio que llevan adelante docentes e investigadores de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). El trabajo forma parte de un relevamiento de salud escolar que analiza distintos factores asociados al bienestar infantil, entre ellos el descanso.

Cómo descansan los chicos desde preescolar hasta séptimo grado en Bariloche

La investigación se desarrolla desde el Centro Patagónico Interdisciplinario de Investigaciones en Salud (CePIIeS-UNRN) y se realizó en escuelas públicas de la ciudad. Allí se evaluó a niños y niñas de nivel preescolar, primer grado y séptimo grado.

Según las recomendaciones médicas, los chicos y chicas de entre 4 y 12 años necesitan dormir entre nueve y diez horas por día. Un descanso adecuado contribuye al crecimiento y al desarrollo, fortalece el sistema inmunológico y mejora el rendimiento escolar y deportivo, además de favorecer la integración social.

Sin embargo, el relevamiento detectó que una parte importante de la población infantil no alcanza esas horas de sueño. También se observó que seis de cada diez niños y niñas se acuestan y se levantan con más de una hora de diferencia entre los días de semana y los fines de semana, lo que refleja la falta de rutinas estables para dormir.

Los especialistas señalan que mantener horarios similares todos los días se asocia con mejores indicadores de salud. Los chicos que sostienen rutinas regulares presentan menor riesgo de desarrollar enfermedades en el futuro, mejor desempeño académico y deportivo y menos problemas de salud mental durante la adolescencia.

Otro de los aspectos que preocupa a los investigadores es el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir. El estudio indica que ocho de cada diez niños y niñas utilizan pantallas al momento de irse a la cama.

Desde el equipo de investigación advierten que existe evidencia suficiente que muestra que el uso frecuente de celulares, tablets o televisores antes de conciliar el sueño tiende a retrasar la hora de descanso, deteriorar su calidad y afectar el rendimiento cognitivo, emocional y físico al día siguiente.

El trabajo forma parte del proyecto de investigación “Evolución del estado nutricional y factores asociados a la malnutrición en la niñez y adolescencia en la ciudad de Bariloche”. La iniciativa integra al Grupo de Investigación en Calidad de Vida y Salud en la Niñez del CePIIeS-UNRN y cuenta con la participación de especialistas de la universidad, del hospital público local y de centros de investigación.

Además de generar evidencia científica, el programa impulsa acciones de prevención y trabajo con la comunidad. El objetivo es comprender cómo los hábitos cotidianos influyen en la salud infantil y promover cambios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias de la ciudad.

El trabajo aporta una primera radiografía sobre cómo duermen los chicos y chicas de Bariloche. Estudios similares en otras ciudades de la región permitirían conocer si estos hábitos se repiten en el resto de la Patagonia.

