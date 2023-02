Exitosa producción de verduras y hortalizas en la Región Sur

La producción de verduras y hortalizas bajo cubierta a gran escala, en la Región Sur rionegrina, está arrojando resultados muy positivos y alienta a productores y organismos vinculados al sector a redoblar esfuerzo y ampliar la capacidad productiva.

Si bien históricamente en los distintos valles y chacras, y también en patios, la producción en huertas era una actividad más para muchas familias, con el paso de los años, se fue perdiendo.

Desde hace dos años, a través del Programa Nutre, el gobierno rionegrino se propuso recuperar esa cultura e incentivar a la población de consumir alimentos orgánicos, frescos y de buena calidad.

En este sentido, Comallo dio el puntapié para comenzar a desarrollar un esquema productivo con invernáculos de grandes dimensiones en los que actualmente se produce un porcentaje importante de verduras y hortalizas que consume esta comunidad.

Desafiando el clima, la geografía y la escocés de agua dos familias llevan adelante invernaderos de grandes dimensiones construidos por el gobierno provincial. Foto: gentileza.

Hace dos años se instalaron estructuras de 10 metros de ancho por 40 de largo, en el marco del programa Kilometro Cero. Uno de ellos en el campo de la familia Cui Cui-Curilen, en Trahilacahue, zona ubicada a unos 12 kilómetros al este de la localidad, y el otro en Comallo Abajo, en el campo de la familia Muller, distantes a unos 10 kilómetros del radio urbano. Este esquema se reforzó con el programa Mi Huerta, que lleva adelante el municipio local, acompañando a familias que producen a una escala menor, también bajo cubierta.

“Estamos sorprendidos. Si bien lo imaginábamos, nunca pensamos que podía ser una realidad en tan poco tiempo, porque este es un proceso que lleva su tiempo. Los resultados que estamos obteniendo son muy alentadores y nos incentivan a seguir apostando a este programa” sostuvo subsecretario de Agricultura de Río Negro, Diego Gordon.

El ministro de Producción y Agroindustria, Carlos Banacloy y el Subsecretario de Agricultura, Diego Gordon, dialogan con el productor Tito Muller. Foto: gentileza.

El plan Río Negro Nutre, se puso en marcha con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de producir y consumir alimentos frescos y orgánicos y mejorar la alimentación y nutrición de los rionegrinos.

El funcionario agregó que a medida que se avanza en su implementación, los técnicos van detectando familias que históricamente se dedicaron a este tipo de producción y que manifiestan gran interés en recuperar esa cultura.

Productos frescos y orgánicos para mejorar la alimentación. Foto: Gentileza.

“En aquellos lugares donde había agua, tierra y clima propicio había una huerta familiares. Lo que pasó es que a medida que avanzó la modernización se fueron desconectando” sostuvo y aclaró que el Plan Río Negro Nutre se articula con distintos programa. Entre ellos el Invernaderos Miles de Oportunidades que es la continuidad del programa Enrique Guzmán. “Todo lo que se hizo durante cuatro o cinco años hacia atrás fue generando conocimientos y demostrando que en la Línea Sur se podían hacer invernaderos. Los de Comallo fueron los primeros. Los pusimos en producción hace dos años y marcaron el punto de partida para que este programa se extienda en la provincia. Quisimos dar el mensaje de que, si se puede en esta zona, donde una familia produce a más de 1300 metros de altura, con escasa agua, y un clima que en invierno en muy duro, se puede en todos lados. Y los resultados son muy buenos” agregó.

El municipio de Comallo puso a disposición un lugar para que los productores puedan vender sus productos en una feria que funciona martes y viernes. Foto: José Mellado.

Gordon resaltó la importancia de la “articulación responsable y comprometida” entre el ministerio de Producción y Agroindustria, comisiones de fomento, municipios e INTA y familias para poder garantizar el éxito del programa.

Respecto a la experiencia de Comallo, detalló que actualmente las familias que producen a gran escala verduras y hortalizas bajo cubierta y venden en la feria municipal, cubren el 15% del consumo de la población de Comallo y representa un ingreso bruto superior a los $ 800.000 para cada una.

Además de verduras y hortalizas, las familias también producen plantas aromáticas y ornamentales. Foto: José Mellado.

Además de Comallo, Maquinchao y Valcheta, entre otras localidades de la provincia, también cuentan con invernáculos de grandes dimensiones y se proyecta para los próximos días, la instalación de un nuevo en Corralito, paraje ubicado al noroeste de la Región Sur rionegrina.

“El invernadero me está salvando”

Hace dos años, dos familias comenzaron a producir alimentos bajo cubierta en la zona de Comallo, con muy buenos resultados. Además de asegurar calidad en los productos, esta actividad también busca generar conciencia sobre un uso responsable del agua y arraigo. Tito Muller integra una tradicional familia de productores agrícolas de la zona del Bajo Comallo. Históricamente crio ovejas y también dedicó parte de su tiempo al trabajo en una pequeña huerta.

Tito Muller produce en un invernadero de grandes dimensiones en la zona de Comallo Abajo. Foto: gentileza.

En marzo de 2021 le instalaron una estructura de 10 metros de ancho por 40 de largo en el marco del programa Invernaderos Miles de Oportunidades para que pueda incrementar su producción. “Si bien es una pata más para el campo, en mi caso me esta salvando porque estamos sufriendo la depredación de los perros en las majadas y nos estamos quedando sin ovejas. Producimos verduras y hortalizas de estación y las vendemos en la feria municipal. Hay que pelearla con el agua, el clima, etc. pero me representa un ingreso importante. La gente se acostumbro a comprar en la feria. La lechuga y la acelga nunca alcanza para abastecer la demanda. Si bien el precio es un poquito más alto que el de los productos que ingresan de afuera, estamos garantizando calidad” afirma el hombre.

Martes y viernes junto a otras familias, Muller ofrece en la feria verduras y hortalizas de hojas, y de raíces, plantas aromáticas y ornamentales, y también conservas, huevos y otros productores.